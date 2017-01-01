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Çat Boğazı Barajında sözleşme imzalandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:47
Çat Boğazı Barajında sözleşme imzalandı
Çat Boğazı Barajında sözleşme imzalandı

(Fotoğraflı)

Ayten Işık
GAZİANTEP (İHA) - AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan, Arabanlıların uzun yıllardan beri bekledikleri Çat Boğazı Barajı Proje Yapım Sözleşmesinin imzalandığı müjdesini verdi.
AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan yaptığı yazılı açıklamada, Gaziantep Araban ilçesi Çat Boğazı Barajı Proje Yapım sözleşmesinin
DSİ Genel Müdürlüğü adına Barajlar ve HES Daire Başkanlığı ile yüklenici firma yetkilileri arasında imzalandığını söyledi. 20 nisan 2017 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğünde gerçekleşen programla sözleşmenin imzalandığını ifade eden Erdoğan, yapımı tamamlanacak baraj ile 137 bin 280 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını ifade etti. Erdoğan, "Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Ziyaret kırsal mahallesi sınırlarındaki Çat Boğazı mevkine yapılacak olan baraj, ilçedeki toplam 137 bin 280 dekar kuru tarım yapılan arazinin sulanmasını sağlayacaktır. Barajın gövdesi Ön Yüzü Beton Kaplı Kaya Dolgu tipinde olup temelden yüksekliği 77 metredir. Proje yapım işi ve akabinde inşaat çalışmalarının tamamlanmasıyla, Gaziantep'in Araban ilçemize ait 137 bin 280 dekar arazi basınçlı borulu şebeke vasıtasıyla sulanacaktır" dedi.
Erdoğan, proje alanlarında artacak tarımsal faaliyetlerden dolayı Milli ekonomiye toplam yıllık yaklaşık 67 milyon 172 bin 983 TL net gelir artışı sağlanacağını vurgulayarak, 10 bin 785 kişiye istihdam imkanı sunulacağını ifade etti.
(SD-Y)

04.05.2017 10:55:51 TSI
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