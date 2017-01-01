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Vali Güvençer konuklarını ağırladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 10:58
Vali Güvençer konuklarını ağırladı
Vali Güvençer konuklarını ağırladı

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, sivil toplum kuruluşlarını makamında ağırladı.
Açılış ve etkinlik düzenleyen sivil toplum kuruluşları Vali Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret ederek etkinliklerine davet etti. Sivil Yaşam Derneği İl Başkanı Talha Ceylan ve Yönetimi, GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu ve Yönetimi, Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu İzmir İl Başkanı Serdar Tüzün, Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu Manisa İl Temsilcisi Mehmet Güler Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer'i ziyaret etti. Bu ay içinde gerçekleştirecekleri programlara davet etmek için Vali Güvençer'i ziyarete geldiklerini belirten GEMA Vakfı Başkanı Şener Kilimcigöldelioğlu "16 - 21 Mayıs tarihleri arasında Salihli 5 Eylül İlkokulu ile kardeş okul olan Kıbrıs Girne Karşıyaka İlkokulu idareci ve öğrencileri onur konuğu olarak 6 günlük bir programla Salihli'yi ziyaret edecekler. Program kapsamında 'Tohum ve Fide Şenliği' yapacağız. 7 bin fidan yetiştirdik ve bu fidanları 18 Mayısta halka dağıtacağız. 20 Mayıs'ta da Salihli Çamurhamamı Mahallesinde tohum ve fide şenliği yapacağız. Ayrıca, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Alaşehir Meslek Yüksek Okulunda GEMA Vakfı ve Ege Üniversitesi işbirliğiyle 23 Mayıs 2017 tarihinde 'Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları' çalıştayı yapacağız" dedi.
Milli Birlik ve Kardeşlik Federasyonu İzmir İl Başkanı Serdar Tüzün de 5 Mayıs Cuma günü Manisa'da il temsilciliği açacaklarını belirterek Vali Güvençer'i açılış törenine davet etmek için geldiklerini söyledi. Vali Güvençer de ziyaretler nedeniyle teşekkür ederek, sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerini önemsediklerini, sosyal ve kültürel hayata katkıları bulunduğunu ifade ederek çalışmalarında başarılar diledi. Vali Güvençer, programının uygun olması durumunda açılış ve etkinliklere katılmaktan mutluluk duyacağını ifade etti.
(AY-Y)

04.05.2017 11:07:02 TSI
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