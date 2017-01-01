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U19 takımlar Türkiye şampiyonası fikstür kura çekimleri Gediz'de yapıldı



(Fotoğraflı)



Hüseyin Efe

KÜTAHYA (İHA) - 2016-2017 sezonu U 19 Takımlar Türkiye Şampiyonası 1. kademe müsabakalarına ait fikstür kura çekimleri Gediz Gençlik ve Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Kura çekimine Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, AK Parti Gediz İlçe Başkanı Av. Mesut Yörük, TFF Amatör İşler İcra Kurulu Üyesi-Amatör Spor Kulüpleri Kütahya Başkanı Murat Cengiz, Kütahya Futbol İl Temsilcisi Kerim Şentürk, İl Hakem Kurulu Üyesi Hasan Hüseyin Uyanık, ASKF Yönetim Kurulu Üyesi Muhittin Ertürk ve U19 Futbol Takımları Temsilcileri katıldı.

Kura çekimlerinde eşleşen takımlar 1. Gün İstanbul Gazi Mahallesi Spor ve Kocaeli Gebze Spor arasında saat 14.30'da, aynı gün İstanbul Avcılarspor ve Eskişehir Odunpazarı Spor arasında saat 17.00'de Gediz İlçe Stadında yapılacak.

Kura çekimlerinde bir konuşma yapan Gediz Belediye Başkanı Dr. Mehmed Ali Saraoğlu, her zaman spora ve sporculara destek verdiklerini söyleyerek,"Gediz Belediyesi olarak gençlere yaptığımız yatırımları geleceğimize yapılan yatırımlar olarak görüyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençliğimizin her zaman yanında olarak onlara destek olmaya devam edeceğiz. Sizleri Gediz'de ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyor, tüm takımlarımıza başarılar diliyorum" dedi.(EFE)



04.05.2017 11:20:39 TSI

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