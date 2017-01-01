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Sarayköy'de zabıta denetim yaptı, iki iş yerine ihtarname yazıldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 11:43
Sarayköy'de zabıta denetim yaptı, iki iş yerine ihtarname yazıldı
Sarayköy'de zabıta denetim yaptı, iki iş yerine ihtarname yazıldı

(Fotoğraflı)

DENİZLİ (İHA) - Denizli Sarayköy Belediyesi zabıta ekipleri, valilik tarafından oluşturulan Denetim Komisyonu üyeleri ile birlikte karayolunda bulunan işyeri ve lokantalarda denetim yaptı.
Belediye zabıta ekipleri, Valilik tarafından oluşturulan denetim komisyonu üyeleri ile birlikte ilçe karayolu üzerinde bulunan işyeri ve lokantaları denetledi. Ekipler, hijyen ve fiyat konusunda esnafı bilgilendirirken, üretim aşamasındaki çalışmalar hakkında bilgiler aldı, sorular sordu. Gıda üretimi, hijyen-sağlık ve fiyat yönünden denetlenen 10 işyeri ve lokantadan 2 işyerine ihtarname yazıldı.
(MT-

04.05.2017 11:52:06 TSI
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