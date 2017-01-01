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Annesinin dairesini Kızılay'a bağışladı



(Fotoğraflı)



Hakkı Ovatman

BURSA (İHA) - Belçika'da yaşayan Bihter Dinç, bir yıl önce vefat eden annesi Jülide Dinç'in Bursa'nın Mudanya ilçesindeki yazlık dairesini Kızılay'a bağışladı.

Kızılay Mudanya Şubesi'nde düzenlenen törende, Bihter Dinç, annesinin vasiyeti üzerine yazlık dairesini bağışladı. Dinç'e Kızılay Genel Başkan Kerem Kınık imzalı teşekkür belgesi takdim edildi. Genel Merkez tarafından yürütülen tapu işlemleri ardından Kızılay'ın kayıtlarına intifa (kullanma) hakkı şartı ile geçen Dinç'in Mudanya'daki 110 metrekarelik daire bağışına teşekkür eden Şube Başkanı Sabih Demirdağ, bu davranışın diğer hayırseverlerin de böyle bir adım atmasına vesile olmasını diledi. Belçika'da yaşayan Bihter Dinç ise, annesinin vasiyetini yerine getirmiş olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

(HK-MŞ)



04.05.2017 11:52:12 TSI

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