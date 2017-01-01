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Başkan Şahin, "Büyüyen ve gelişen bir kentimiz var"



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İpek Güney

ÇANAKKALE (İHA) - Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, ilçede gerçekleştirilen alt ve üst yapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Şahin, "Ayvacık eski Ayvacık değil. Kentimizi geliştirirken yenilikçi emin adımlarla ilerleyen, gelişen ve modern bir Ayvacık oluşturmaktır" dedi.

Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin belediye ekiplerinin yaptığı çalışmaları yerinde inceleyerek, yapılan hizmetlerle ilgili bilgiler aldı. Şahin, "İlçemizin birçok noktasında ara yolların yapımına başladık. Kent estetiğini sağlamak ve ilçemizi daha modern bir hale getirmek için bundan sonraki dönemde ise kent mimarisine önem vereceğiz" diye konuştu.

"İlçemize hizmet için varız"

Edremit Caddesi üzerinde yapılan çalışmaları değerlendiren Ayvacık Belediye Başkanı Mehmet Ünal Şahin, " Kentimize hizmet için çıktığımız bu yolda birçok engelleri emin adımlarla aşarak bugünlere geldik. Son yıllarda ilçede yaşayan vatandaşlarımız alt yapı yüzünden sıkıntılar çekti. Bizde Belediye Başkanlığı olarak halkımızdan sabır istedik. Bunun neticesinde ilçemizin ana yolları olan bölgeleri sıcak asfalt ile daha modern bir hale getirdik. Şimdi ise ara yolların yapımına başladık. Kısa zaman içinde yaptığımız plan dahilinde tüm yollarımızı halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Belediye başkanı seçildiğimde ilçenin birçok sorunu vardı, yavaş yavaş bu sorunlarımızı çözdük ve bugünlere geldik. İşimiz bitti mi, hayır. İşimiz yeni başlıyor. Verdiğimiz sözlerin arkasında durmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"İlçe halkının güvenini boşa çıkarmıyoruz"

İlçede birçok çalışmayı hayata geçirdiklerini belirten Başkan Mehmet Ünal Şahin, " Ayvacık'ın eski halinden eser yok. İlerleyen ve gelişen bir Ayvacık var. Dünya çapında marka bir ilçe olmak için ilk adım olarak alt yapısını çözdük. Çevre düzenlemeleri yaparak hemşehrilerimizin ve gelen misafirlerin günlük streslerini atabilecekleri alanlar yarattık. Çocuklarımızın eğlenebilmesi için oyun parkları oluşturduk. Eğitim konusunda çalışmalar yaparak ilçemize Fen Lisesi ve yeni üniversite binamızı kazandırdık. Mahallelerimizdeki yol sorunlarını en aza indirme gayretlerimiz devam ediyor. İlçe halkımız bizlere güveniyor, bizde Ayvacık Belediyesi olarak onların güvenini boşa çıkarmıyor ve gece gündüz çalışıyoruz. İlçemizin gelişmesinden rahatsız olan bir kesim var. Onlar şunu bilmeliler ki Ayvacık artık eski Ayvacık değil. Rahatsız olan kesim ne kadar rahatsız olursa olsun Ayvacık büyüyecek ve gelişecektir" dedi.

(UYC)



04.05.2017 12:32:08 TSI

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