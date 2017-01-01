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5 bin kişilik yurt Ağustos ayında bitiyor





(Fotoğraflı)



Ferhat Kaya

ISPARTA (İHA) - Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Çünür Mahallesinde kamu özel sektör işbirliğinde 2015 yılı Ağustos ayında inşaatına başlanan 5 bin kişilik yükseköğrenim yurdunda incelemelerde bulundu. İnşaat firması yetkililerinden ve Kredi Yurtlar İl Müdüründen yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Vali Şehmus Günaydın yurdun önümüzdeki eğitim öğretim yılına yetiştirileceğinin müjdesini verdi.

"Bu yıl toplam 9 bin 500 kişilik yurt faaliyete geçecek"

5 bin öğrenciye modern bir şekilde hizmet verecek yurt inşaatında çalışmaları yerinde inceleyen Vali Günaydın yaptığı açıklamada öğrenci şehri olan Isparta'da yaklaşık 85 bin yükseköğrenim öğrencisi bulunduğunu ve öğrencilerin barınmalarının kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayarak önümüzdeki yıl 9 bin 500 kişilik ilave kapasiteye ulaşılacağını söyledi.

"Öğrenciler gönül rahatlığıyla Isparta'ya gelebilir"

Vali Günaydın " Öğrencilerimizin kalacak yer bulamadım gerekçesiyle kayıt yaptıramıyor olmaları bizleri ziyadesiyle üzüyor. Bu nedenle bu sene Isparta'mızda yaklaşık 9 bin 500 kişilik kapasiteli öğrenci yurtlarını faaliyete geçireceğiz. Bunun için çalışmaları yakından takip ediyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu ve Özel İdare yetkililerimiz tarafından çalışmaları her gün yakından takip edilen yurtlarımızın bir an önce tamamlanması en büyük hedefimiz. Bugün itibariyle yurtlarımızın tamamlanması Isparta'mızda yurt sorununu önemli ölçüde bitirecektir. Şu anda mevcut yurt kapasitemiz 6 bin 500 civarında, bu seneki yurtlarımız da faaliyete geçtiği zaman bu kapasiteye ilave olarak 9 bin 500 kişilik kapasiteyi eklediğimizde Türkiye ortalamasının da üstüne çıkmış olacağız. Bu nedenle öğrencilerimizin Isparta'da kalacak yer bulamama endişesi taşımasıyla tercih yapamamalarının da önüne geçmiş olacağız. Öğrencilerimiz gönül rahatlığıyla Isparta'da ki üniversitemizi tercih ederek ilimizde öğrenim hayatlarını devam ettirebilirler." dedi.



04.05.2017 12:47:52 TSI

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