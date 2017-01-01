Ev ve süs hayvanları yetiştiriciliği eğitimi başladı
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Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi(KAPEM) tarafından Ev ve Süs Hayvanı Yetiştiriciliği eğitimi başladı.
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yönetmeliği gereğince Nevşehir'de ev ve süs hayvanı satmak isteyenlere yönelik olarak hayvanların bakım ve korunmasına ilişkin olarak Nevşehir Belediyesi Kapadokya Eğitim Merkezi tarafından eğitim programı, Nevşehir Belediyesi'ne ait Köylü ve Organik Ürünler Pazarının ikinci katındaki KAPEM eğitim biriminde başladı.
Nevşehir Orman ve Su İşleri Şube Müdür Vekili Erol Aksoy tarafından 5 Mayıs 2017 Cuma günü sona erecek eğitimde, katılımcılara ev ve süs hayvanlarının korunmasına ilişkin Avrupa sözleşmesi CİTES sözleşmesi, 5199 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliği, ev ve süs hayvanlarının üretim, barınma ve eğitim yerleri hakkında yönetmelik, hayvan davranışı, hayvan bakımı ve beslenmesi ile hayvan ekolojisi konusunda bilgiler verilecek
Ev ve Süs Hayvanı Yetiştiriciliği eğitimine katılan 25 kişiye, Nevşehir Belediyesi tarafından katılım belgesi verilecek.
(COŞ-AÖ-Y)
04.05.2017 13:00:55 TSI
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