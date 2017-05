YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Edremit'te el emeği göz nuru eserler görücüye çıktı

Müjgan Özbek

BALIKESİR (İHA) - Edremit Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü'nün, (EHEM) her eğitim-öğretim yılı sonunda başlattığı 'Öğrenme Şenlikleri', kırsal Mehmetalan Mahallesi'ndeki etkinliklerle başladı. Sadece içinde bulunduğumuz eğitim-öğretim yılı içerisinde 64 farklı noktada, 113 dalda açtığı 349 kursta, 180 öğretmen ve usta öğretici ile 11 bin 663 kursiyere eğitim-öğretim veren EHEM, her yıl sezon sonunda düzenlediği 'Öğrenme Şenlikleri'ne Mehmetalan Kırsal Mahallesi'nde çeşitli etkinliklerle başladı.

Kaymakam Ali Sırmalı, Belediye Başkanı Kamil Saka, EHEM Müdürü İsmail Damar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Gürhan Kuştutan, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Recep Özbudak, AK Parti İlçe Başkan vekili Oktay Çulgatay, basın mensupları, Mehmetalan Mahallesi Muhtarı Metin Aktaş ve mahalle halkının katıldığı 'Öğrenme Şenlikleri', açılış konuşmalarıyla başladı.

EHEM Müdürü İsmail Damar, ilçe genelinde yaptıkları çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler vererek, "Öğrenme Şenlikleri adı altında gerçekleştirdiğimiz El Sanatları Sergimizin açılış törenindeyiz. Halk Eğitimi Merkezi olarak ilçemizde 7 den 70'e insanımıza Hayat Boyu Öğrenme Hizmetleri götürmeyi üstlenen bir eğitim kurumu olarak resmi, özel kurum ve kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimizle meslek odalarımızla muhtarlarımızla el ele vererek 3 bin farklı alanda eğitim hizmetini insanımıza sunma gayreti içindeyiz. Bu dönem Ekim ayından bu yana ilçemiz genelinde 64 farklı noktada, 113 dalda, 180 öğretmen ve usta öğreticiyle açılan 25 okuma-yazma kursunda 194 kursiyer, 153 mesleki kurslarımızda 4 bin 314 kursiyer, 394 genel kursumuzda 7 bin 155 kursiyer olmak üzere 11 bin 663 kursiyere eğitim hizmetleri verilmiştir. Özellikle bu yıl sayın Valimiz Ersin Yazıcı ve sayın Kaymakamımız Ali Sırmalı himayelerinde hayata geçirilen BENGİ, Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme Projesi ile hem akademik başarının arttırılmasına yönelik çalışmalarımız, hem de sosyal ve kültürel yönden insanımızın ve toplumun kalkınması, niteliklerle donatılması için eğitim hizmetlerimizin her alanda insanlarımızla buluşturulmasına gayret sarf ediyor. Edremit'i öğrenen şehirler kervanında en önlere taşımanın gayretiyle hizmetlerimizi kesintisiz bir biçimde sürdürüyoruz. Normal bireylerin yanı sıra, özel eğitime ihtiyaç duyan bireylere yönelik eğitim hizmetlerinin de verildiği merkezimizde özel kursiyerlerimize yönelik kurslarımızda kursiyer sayı ve şartı aranmazken, normal bireyler için en az 12 kursiyer şartı aranmaktadır. Merkez olarak kurslarımızın yanı sıra, çalışmalarımız Öğrenme Şenliklerimizle, yıl sonu sergilerimizle taçlandırılıyor. Bu yıl Mehmetalan Mahallemizde değerli muhtarımızın da gayretleriyle açılan 312 saatlik Çeyiz Ürünleri Hazırlama Kursumuz, 21 kursiyerimizle başlamış, eğitimlere katılarak belge almaya hak kazanan kursiyerlerimizin sayısı 16 olmuştur. Sergimiz 3 gün süreyle açık kalacaktır. Öğrenme Şenliklerimiz, ilçemizin farklı kırsal mahalleleri ve ilçe merkezimizdeki etkinliklerle devam edecektir" dedi.

Kaymakam Sırmalı, EHEM'i yakından takip ediyor

Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı da, EHEM'in çalışmalarını yakından takip ettiğini ifade ederek, talepler doğrultusunda açılan kursların, eğitimdeki kalitenin artırılması bakımından büyük önem arz ettiğini vurguladı. Sırmalı, "İlçemizde her yaştan insana, istekleri doğrultusunda eğitim-öğretim faaliyetleri veren, binlerce kursiyeri bulunan EHEM, çok ciddi ve toplumsal fayda sağlayan bir eğitim kurumumuzdur. EHEM'in çalışmalarını çok yakından takip ediyor, destek veriyoruz. EHEM bünyesindeki öğreticilere, gösterdikleri özveriden dolayı teşekkür ediyoruz. Kurumumuz bünyesinde halk eğitimi kurslarımız talepler doğrultusunda her zaman devam edecektir. Bu şenliklerin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Efem Halk Dansları Topluluğu, yöresel müzikler eşliğinde folklor gösterileri sundu. Gösteriler, mahalle halkı ve davetliler tarafından beğeniyle izlendi. Daha sonra, protokol mensupları tarafından, Çeyiz Ürünleri Hazırlama Kursu'nu tamamlayan kursiyerlere, katılım belgeleri taktim edildi. Mehmetalan Köyü Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlik, binada hazırlanan sergi açılışıyla devam etti. Protokol mensupları, serginin açılış kurdelesini kesti ve kursiyerlerin el emeğiyle yaptığı çalışmaları inceledi. Ağırlıklı olarak nakış işlemelerle yapılan çeyizlik eşyalar, davetliler tarafından beğeni topladı. Serginin, 3 gün süreyle açık kalacağı öğrenilirken, öğrenme şenliklerinin ilk etap programı, pilav ve ayran ikramıyla birlikte son buldu.

04.05.2017 13:03:20 TSI

