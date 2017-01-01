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Elazığ'da sağanak yağış etkili oldu



(Fotoğraflı)



Yunus Özhanlı

ELAZIĞ (İHA) - Elazığ'da meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış etkili oldu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi, Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman için çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı. Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış ise, Elazığ'da kent merkezinde etkisini göstermeye başladı. Yaklaşık bir saat yağan sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar ise ıslanmak zorunda kaldı.

Yağmurun bereket olduğunu belirten Bekir Çınar, "Allah yağmurun eksikliğini vermesin. Yağmur yağdıkça memleketimiz yeşilleniyor. Yağmurla birlikte mera sahipleri hayvanlarını bol otlatırlar"dedi.

Yağmura hazırlıksız yakalandığını dile getiren Mehmet Övüç ise , yağışın etkisiyle su gibi olduğunu söyledi. Yağmur aniden yağdığını aktaran Muhip Bulut ise yağmura hazırlıksız yakalandığını ifade etti.

Öteyandan yağışların aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiği bildirildi.

(YÖ-HİV-Y)



04.05.2017 13:54:41 TSI

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