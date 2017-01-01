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Niksar'a huzur evi yapılması planlanıyor

- Niksar Belediye Başkanı Özcan:

-"Niksar'a bölgenin ihtiyacı olan bir huzur evi yapmayı arzuluyoruz"



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Tokat'ın Niksar ilçesinde belediye tarafından yaşlılar ve bakıma muhtaç insanlar için huzur evi yapılması planlanıyor.

Niksar'da Köklüce Hidroelektrik Santralinin özelleşmesiyle birlikte Köklüce HES'e ait lojman ve sosyal tesisler gibi taşınmazların bulunduğu 32 dönüm alan özelleştirme idaresi tarafından Niksar Belediyesi'ne devredildi.

Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan özelleştirme idaresi tarafından belediyeye devredilen alana huzur evi yapılması için girişimlere başladıklarını söyledi. Özcan yapılmasını planladıkları huzur evi ile ilgili olarak,"Hükümetimizin Kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamuya ait diğer alanların özelleştirilmesi kapsamında Köklüce Hes'in özelleştirme kararı verilmiş ve ihale süreci başlatılmıştı. İhale süreci devam ederken aslında ihale süreci öncesinde Köklüce'ye ait hem Almus'taki tesislerin hemde Niksar'da ki sosyal tesislerin ihale kapsamı dışında tutulması yüklenici firmanın sadece ana tesisi yani elektrik üretecek ana bina ve trafo tesislerini istemesi bu sosyal tesislerin ihale dışında çıkmasını sağladı "dedi.

Özcan bu alanın huzur evi olması için müsait olduğunu da belirterek,"Boyutuyla birlikte 32 dönümlük bir alan yapılması için kafamızdan bir proje geçiyor şu anda. Yaptığımız incelemede gerçekten huzur evi olmaya çok müsait bir alan, bağımsız 24 tane tek kattan oluşan lojmanları var, 90 ile 110 metre kare civarında büyüklüklere sahip, yeşil alanları, önlerinde hobi bahçeleri olabilecek alanları, doğal florası yetişmiş ağaçları ile birlikte ve D-100 karayolunun cephesinde olması da burayı daha cazip hale getiriyor" diye konuştu.

(SÖZ-UY-Y-)



04.05.2017 14:26:32 TSI

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