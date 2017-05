YEREL HABERLER / VAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Başkale'deki tarihi eserler onarılmayı bekliyor





Engin Ertürk

VAN (İHA) - Van'ın Başkale ilçesinde Osmanlı döneminden kalma tarihi medreseler ve kümbetler onarılmayı bekliyor.

Başkale ilçesinde 1653 yılında Hüsrev Paşa tarafından inşa edilen kale ve medresenin halen büyük bir bölümü ayakta duruyor. İlçe merkezine 17 kilometre uzaklıkta bulunan Örenkale Mahallesindeki medresenin yanı sıra kalenin yanındaki mezarlıkta bulunan kümbet ve mezar taşları da büyük ilgi çekiyor. İki katlı olan medresenin büyük bir bölümü halen sağlam durumdayken, her geçen yıl doğa olayları nedeniyle biraz daha tahribata uğruyor.

Mahalle sakinleri, Osmanlı döneminde inşa edilen medresenin restore edilerek, turizme kazandırılmasını istiyor. Mahalle sakinleri, "Bu tarihi güzelliklerin yaşatılması için yetkilerin bu konuda duyarlı olmalarını, medresenin ve Hüsrev Paşa'nın içinde yattığına inanılan kümbet ve ona ait caminin restore edilmesini istiyoruz. Köyümüze her sene bu medrese ve kaleyi görmek için turistler geliyor, fakat doğa olayları nedeniyle bu yapılar her geçen gün biraz daha tahrip oluyor" dediler.

04.05.2017 14:56:53 TSI

