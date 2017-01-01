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Palandöken'den Pamukkale'ye Kardeşlik Köprüsü



(Fotoğraflı)



DENİZLİ (İHA) - "Palandöken'den Pamukkale'ye Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında TEOG sınavında başarı gösteren, yetim, öksüz, şehit ve gazi yakını çocuklar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti.

Merkezefendi Kaymakamlığı ve Erzurum Yakutiye Kaymakamlığı işbirliği ile yapılan "Palandöken'den Pamukkale'ye Kardeşlik Köprüsü" projesi kapsamında TEOG sınavında başarı gösteren, yetim, öksüz, şehit ve gazi yakını çocuklar Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Ziyarete Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gökoğlan, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Erdal Işık, Denizli Valiliği Proje Koordinatörü Murat Urhan ile projede yer alan Erzurumlu ve Denizlili çocuklar katıldı. Proje Koordinatörü Urhan, Denizli ve Erzurumlu çocuklar arasında kardeşlik bağları oluşturmak ve her iki kentin kültürel, tarihi zenginlikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla projenin gerçekleştirildiğini belirtti.



Anlamlı proje

Başkan Zolan ise projenin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirterek, "Denizli'ye gelmiş olmanız bize ayrı bir mutluluk verdi. Denizli'yi doyasıya gönlünüzce gezin dolaşın. Sizleri misafir etmekte bizler için ayrı bir onur " dedi. Şehit ve gazi yakını çocukların projede olmasının çok anlamlı olduğunu ifade eden Başkan Zolan, "Şehitler bizim bu vatan ömrünü vermiş olan en değerli varlıklarımız. Sizler onların bizlere en kutsal emanetlerisiniz. Aynı şekilde gazilerimiz bu ülkeyi savunmak ve bayrağımızı yere indirmemek için mücadele etmiştir. Şehitlerimizle de gazilerimizle de ne kadar gurur duysanız azdır" diye konuştu. Bir süre çocuklarla sohbet eden Başkan Osman Zolan, konuklarına satranç takımı hediye etti.

(SÇ-SÇ-Y)



04.05.2017 14:59:57 TSI

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