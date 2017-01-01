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Yüksekova Belediyespor yöneticilerinden Vali Toprak'a ziyaret



(Fotoğraflı)



HAKKARİ (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele etmeye hak kazanan Yüksekova Belediyespor teknik heyeti ve yönetimi, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

Hakkâri Amatör Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan ve Hakkârispor ile oynadığı Bölgesel Amatör Ligi'ne yükselme baraj maçını kazanan Yüksekova Belediyespor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, Teknik Direktörü Cengiz Uzunköprü ve yönetim kurulu üyeleri, Vali Cüneyit Orhan Toprak'a nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, misafirleriyle bir süre sohbet etti.

Ziyarette Kulüp Başkanı Fevzi Yıldırım ve beraberindekiler, Vali Cüneyit Orhan Toprak'a üzerinde isminin yazılı bulunduğu takımlarına ait forma hediye etti.

Vali Toprak, 2017-2018 sezonunda Bölgesel Amatör Ligi'nde mücadele ederek Hakkâri'yi temsil edecek olan Yüksekova Belediyespor'a başarılar diledi.

(FT-MSA-Y)



04.05.2017 15:03:20 TSI

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