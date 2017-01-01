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Üniversiteler öğrencilerle buluştu



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da Üniversite Tercih Günleri Fuarı, Dicle Üniversitesi (DÜ) Kongre Merkezi'nde törenle açıldı. Fuara 24 üniversitenin temsilcisi katılırken, 3 bine yakın öğrenci, öğretmen ve veliler, üniversiteler hakkında bilgi aldı. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Eğitim Uzmanı Adalet Yıldırım, bu tür organizasyonlar sayesinde öğrenci, öğretmen ve velilerle buluştuklarını söyledi.

Diyarbakır'da geleneksel hale gelen Üniversite Tercih Günleri Fuarı, DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen törenle açıldı. 3 bine yakın öğrenci ve velilerin ziyaret ettiği fuara DÜ, UKÜ ve İstanbul Aydın Üniversitesiyle birlikte 24 üniversitenin temsilcileri ile özel okullar katıldı. Fuarda kurulan stantları gezen DÜ Rektör yardımcıları Prof. Dr. Eyüp Tanrıverdi ve Prof. Dr. Tahsin Kılıçoğlu, UKÜ standına da gelerek burada üniversitenin Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Eğitim Uzmanı Adalet Yıldırım'dan üniversite hakkında bilgi alarak, çalışmalarında başarılar diledi.



"Üniversitemizin 20'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyoruz"

Katıldıkları fuar ile ilgili bilgi veren UKÜ Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilcisi ve Eğitim Uzmanı Adalet Yıldırım, 900 bin metrekare kampüs alanına sahip olan üniversitelerinin bugünlerde 20'nci kuruluş yıl dönümünü kutladığını söyledi. Tüm dünyada tanınan diplomasıyla UKÜ'nün, evrensel bilgi üreten, yayan ve kullanan, bilgiyi kullanarak içinde bulunduğu topluma katkı sağlayan, üniversite anlayışıyla eğitim-öğretim sunduğunu belirten Yıldırım, "Üniversitemizde, 105 farklı ülkeden yaklaşık 16 bin öğrenci, 33 farklı ülkeden 500 dolayındaki uzman akademisyeni ile bir uluslararası eğitim merkezidir. Üniversitemizde başarıyı özendiren yüzde 10 ile yüzde 100 arasında değişen burs olanakları bulunmaktadır. Ayrıca İngiltere ile çift diploma olanağı bulunmakta, 4+1 tümleşik eğitim, çift anadal ve yandal programları ile birçok alternatif sunmaktadır. Kısacası üniversitemiz öğrencinin kendisini aile ortamında hissetmesi için tüm olanakları sunmaktadır" dedi.



"Yüzyüze görüşme imkanı buluyoruz"

Yıldırım, üniversitelerine en fazla öğrencinin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde geldiğini ve bunda yaptıkları çalışmaların büyük oranda rol oynadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yıl içinde okul ve dershanelerde seminerlerle, ayrıca üniversite tanıtım fuarlarıyla öğretmen, öğrenci ve velilerle yüz yüze görüşme fırsatı buluyoruz. Okul ve dershanelerde düzenlediğimiz seminerlerde öğrencilere üniversitemizin tanıtımının yanı sıra 'Üniversite Yaşamına Uyum', 'Etkili İletişim Teknikleri', 'Verimli Ders Çalışma Teknikleri' gibi konularda bilgilerde veriyoruz. Dolayısıyla yüz yüze buluşmalarda öğrenci, öğretmen ve velilerin kafalarındaki soruları da çözmüş oluyoruz."

(İHA-MP-Y)



04.05.2017 15:06:41 TSI

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