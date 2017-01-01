AK Parti heyeti Kelekom Köprüsünü gezdi
(Fotoğraflı)
Engin Ertürk
VAN (İHA) - AK Parti Van İl Başkanı Zahir Soğanda, beraberindeki partililerle Başkale ilçesindeki tarihi Kelekom Köprüsünü gezdi.
Kırsal mahalleleri ziyaret eden Zahir Soğanda, beraberindeki İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran ve Başkale İlçe Başkanı Muğdat Sarıhan ile tarihi Kelekom Köprüsünü de gezdiler. Köprüde yürüyen ve hatıra fotoğrafı çektiren AK Parti heyeti, kırsal mahallelerdeki teşekkür ziyaretine devam ettiler.
(EE-MSA-Y)
04.05.2017 15:22:32 TSI
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