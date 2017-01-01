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Serbest bölge ve limanlar yolu yapılıyor



(Fotoğraflı)



Hurşit Topal

BURSA (İHA) - Bursa'nın Gemlik ilçesinde serbest bölge, limanlar ve sanayi bölgesi yolu genişletiliyor.

Gemlik Belediye Meclisi'nde onaylanan planlarla 6 metre olan yol genişliği 35 metreye çıkacak. 5 büyük limanın yanı sıra 100'e yakın fabrikanın da bulunduğu bölgede bu çalışma ile trafik rahatlayacak. AK Parti İlçe Başkanı Zafer Işık ile birlikte yol yapım çalışmalarını yerinde inceleyen Belediye Başkanı Refik Yılmaz, "Limanlarımız, serbest Bölge be çok önemli sanayi kuruluşlarımız bu bölgede bulunuyor. 20 bin kişilik istihdam ile yol yoğun biçimde kullanılıyor. Yolumuzu genişletme ve düzenleme çalışmaları başladı. 6 metre genişliğindeki yol, 35 metre genişliğe çıkarılacak" dedi.

(MŞ)



04.05.2017 15:22:50 TSI

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