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MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu mazbatasını aldı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:54
MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu mazbatasını aldı
MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu mazbatasını aldı

(Fotoğraflı)

Hasan Eryılmaz
MALATYA (İHA) - MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu mazbatasını alarak göreve başladı.
Akçadağ MHP İlçe eski Başkanı Yusuf Ertaş'ın istifasının ardından Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi tarafından MHP Akçadağ İlçe Başkanlığına atanan Cahit Leventoğlu MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı ile Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı'nın katıldığı törende mazbatasını alarak görevine başladı. Yeni Başkanı Cahit Leventoğlu'na mazbatasını teslim ettikten sonra bir konuşma yapan MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı, "Genel Merkezimizin talimatlarıyla Malatya Teşkilatlarımızda yeniden yapılanmaya giriştik. Bu konuda da Genel Merkezimizin uygun gördüğü Cahit Leventoğlu Akçadağ İlçe Başkanlığına atanmıştır. Bu kutlu davayı başarı ile yerine getireceğine inanıyor, kendisine başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin zor günler geçirdiğini bu zor günlerde birlik ve beraberlik içerisinde olunması gerektiğini belirten MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu ise, "Ülkücü camiamızda kesinlikle küskünlük olmaz, ama kırgınlıklar ve yanlış anlaşılmalar olabilir. Kırgınlık ve yanlış anlaşılmaların düzeltilmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İnsanların gönlünde saklı kalmış MHP sevgisini Allah'ın izniyle sandıklara taşıyacağız. Bu noktaDA, ilçemize gelerek bizlere bu görevi tevdi eden MHP İl Başkanı Ömer Faruk Kalı'ya ve eski İlçe Başkanımız Yusuf Ertaş ile bizi bugün yalınız bırakmayan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu
Yapılan konuşmaların ardından yeni ilçe yönetim kurulu basına tanıtıldı.
(HE-SD-Y)

04.05.2017 16:03:04 TSI
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