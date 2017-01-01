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Samsat'ta Depremzedeler Platformu kuruldu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 15:54
Samsat'ta Depremzedeler Platformu kuruldu
Samsat'ta Depremzedeler Platformu kuruldu

(Fotoğraflı)

Fahrettin Çelik
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Samsat ilçesinde bir süre önce meydana gelen deprem nedeni ile depremzedelerin sorunları ile ilgilenmek ve çözün yolları aramak amacıyla Samsat Depremzedeler Platformu kuruldu.
Samsat Depremzedeler Platformunu Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcileri ve muhtarlıklardan oluşturuyor.
Kuruluş beyannamesini Samsat Kaymakamlığına sunan Platform Koordinatörü Ömer Ünsal, platform üyeleri ile birlikte Hükumet Konağı bahçesinde bulunan Mobil Koordinasyon Merkezi önünde bir basın açıklaması yaptı.
Koordinatör Ünsal yaptığı açıklamada Samsat ilçesinde yaşayan depremzedelerin her türlü maddi ve manevi haklarının savunulması, mağduriyetlerinin giderilmesi, resmi ve özel kuruluşlarla, ticari şirket ve sivil toplum kuruluşları ile üniversitelerle ikili protokoller imzalamak amacıyla platformun oluşturulduğunu ifade etti.
Koordinatör Ünsal, "Samsatlı depremzedeler ile ilgili ihtiyaç duyulan tüm etkinliklerin koordinasyonu ve gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapacağız. Depremzedelerin etkinlikleri ile ilgili sponsor bulunması konusunda araştırmalar yapılması, bulunacak ticari şirket veya gerçek kişilerle, sivil veya resmi kuruluşlar ile kişi ya da toplum kuruluşları ile anlaşmalar yapılması ve en önemlisi de Samsat ilçe merkezinin depremzedelerin talepleri doğrultusunda Sahabe Safvan Bin Muattal türbesi alanına taşınması ile ilgili her türlü iş ve işlemlerinde etkin rol alınmasına çalışılacağız" dedi.
Samsat Belediye Başkanı Yusuf Fırat ise yaptığı açıklamada, Samsat ilçesinde meydana gelen depremde, altyapının yaklaşık yüzde 70 oranında zarar gördüğünü, üst yapılarının tamamına yakınının ise kullanılamayacak durumda olduğunu belirtti.
Başkan Fırat, "Mevcut yerde yeniden bir ilçenin imar edilmesi hem ülke ekonomisine büyük külfet getirecek, hem de göç ile yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalan Samsat ilçemize bir katkı sağlamayacaktır. Bu nedenle, bizim ve halkımızın talebi olan ekonomik girdinin yüksek olduğu, daha önce göç eden vatandaşların bile tekrar geri döneceğine inandığımız, mevcut yene 5 kilometre mesafedeki Sahabe Safvan bin Muattal türbesi alanına taşınmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.
(FÇ-SD-Y)

04.05.2017 16:03:21 TSI
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