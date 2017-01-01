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Öğrenciler projelerini tanıttı



(Fotoğraflı)



Ecevit Cemiloğlu

HATAY (İHA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda öğrenciler Toplumsal Hizmet Projelerini tanıttı.

MKÜ Rektör Yardımcısı Veysel Eren'in katıldığı etkinlikte, Reyhanlı MYO Müdür Yardımcısı Yrd. Doç Dr. Mehmet Duruel, yardımcıları Hamit Basık, Ahmet Şanverdi ve proje sorumlusu öğrenciler, bir çoğu hayata geçirilen projelerini tanıttı.

Stantları gezerek öğrencilerden bilgi alan MKÜ Rektör Yardımcısı Veysel Eren, okul idareci ve öğrencileri çalışmalarından dolayı kutlayarak üniversitenin diğer birimlerine de örnek olmasını istedi.

İçerisinde çok sayıda farklı etkinlikler bulunan ve hayata geçirilen projelerin son derece yararlı olduğunu söyleyen Eren, "Bu etkinlikler aslında insan olduğumuzu hatırlatmış oluyor. Toplumun çok farklı kesimleri var. Üniversite toplumdan uzak değildir. Toplumla iç içe olmak durumundadır. En güzel örneğini de bu projede görüyoruz. Projeler hem toplumun dezavantajlı kesimlerin kendileri ile ilgilendiğini hissetmelerini ve hem de öğrencilerimizin toplumun farklı kesimlerini tanımalarını, kendilerinin dışında kendilerinden çok daha dezavantajlı olan insanların olduğunu bunlara el uzatmanın bir insanlık görevi olduğunu fark etmelerine neden olmuştur. Son derece yetiştirici, eğitici, toplumun birbiri ile kaynaşması yada bu dezavantajlı kesimlerin hem üniversite öğrencileri hem de toplumun geri kalan kesimleri ile kaynaşmasına, temel ihtiyaçlarının giderilmesine yarar sağlayacaktır. Artarak devam etmesini ve diğer birimlerimize de örnek olmasını istiyorum" dedi.

(ECV-Y)



04.05.2017 16:26:15 TSI

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