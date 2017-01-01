YEREL HABERLER / BURSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Karacabeyli öğrencilere destek

Karacabeyli öğrencilere destek



(Fotoğraflı)



BURSA (İHA) - Bursa'nın Karacabey ilçesinde üniversite öğrencilerine burs veriliyor.

Belediye öncülüğünde 3 yıl önce kurulan Dayı Karacabey Derneği tarafından her yıl ilçedeki 300 öğrenciye yaklaşık 500 bin lira tutarında karşılıksız burs verilmesi takdir topluyor. Dayı Karacabey Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Abdullah Yalazı ve Kent Konseyi Genel Sekreteri Erdinç Özer, Belediye Başkanı Ali Özkan'ı ziyaret etti. Özkan, hayırseverlik konusunda adeta birbirleriyle yarışan ilçe halkına teşekkür etti.

Ziyarette, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara çeşitli sosyal yardımlar, yiyecek ve zaruri ihtiyaç yardımı, iftar yemeklerinin sunulması, ilaç masraflarının karşılanması, tekerlekli sandalye verilmesi, yaklaşık 300 üniversite öğrencisine burs verilmesi gibi çalışmalar anlatıldı. Dernek yöneticileri, önümüzdeki dönemde hayırseverlerin de katkıları ile bu çalışmaların daha da geniş kitlelere ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

(MŞ)



04.05.2017 16:46:30 TSI

NNNN

