YEREL HABERLER / MANİSA HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Sarıgöllü öğrenciler bilgileriyle yarıştı

Sarıgöllü öğrenciler bilgileriyle yarıştı



(Fotoğraflı)



Vehbi Sarıhan

MANİSA (İHA) - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde gerçekleştirilen bilgi yarışmasında Sarıgöl Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu 90 Puanla ilçe birincisi oldu.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 'Şehrim Benim Evim' projesi kapsamında il genelinde başlatılan okullar arası bilgi yarışmasının Sarıgöl ilçe yarışması gerçekleştirildi. Sarıgöl Hayriye Ertürk Anadolu Lisesi Spor Salonunda gerçekleştirilen bilgi yarışmasına 15 ortaokul katıldı. 20 soru sorulan yarışmada öğrenciler bilgileriyle kıyasıya yarışı. Yarışmada öğrencileri okul öğretmenleri, aileler ve arkadaşları yalnız bırakmadı. Bilgi yarışmasında Sarıgöl Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulu 90 puanla 1. olurken, Atatürk Ortaokulu 85 puanla ikinci, Dadağlı Ortaokulu 80 puanla üçüncü oldu.

Sarıgöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kılıç, yarışmada birinci olan Tırazlar Hüseyin Gümüşlü Ortaokulunun önümüzdeki günlerde Alaşehir'de yapılacak olan yarı finalde Sarıgöl'ü temsil edeceğini belirtti.

(VS-AY-Y)



04.05.2017 16:46:34 TSI

NNNN

