6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu Anadolu Üniversitesi'nde

ESKİŞEHİR (İHA) - Anadolu Üniversitesi'nde "6. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu"nun açılışı Öğrenci Merkezi Salon 2016'da gerçekleştirildi.

Bu sene "Sosyal Bilimleri Yeniden Düşünmek" temasının işlendiği sempozyuma; Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Özcan, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Meral Güven, Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Handan Deveci, Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet Doğanay'ın yanı sıra çok sayıda öğretim elemanı, öğretmen ve öğrenci katıldı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, Anadolu Üniversitesi'nin yüksek öğrenim kurumları içerisinde farklı bir konuma sahip olduğunu, öğretim hizmetinin hayat boyu öğrenme

kapsamında çok geniş bir erişime yayılmış ve şu an dünyada en çok öğrencisi bulunan üçüncü üniversite durumunda olduğunu hatırlattı. Rektör Gündoğan ayrıca, Anadolu Üniversitesi'nin çok farklı bir öğrenci profiline sahip olduğuna ve bünyelerinde toplumun her kesiminden öğrencilerin yer aldığına dikkat çekti.



"Sosyal bilgiler küreselleşmeye önemli katkılar sağlıyor"

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Meral Güven, 21. yüzyılda bilim ve teknoloji başta olmak üzere tüm alanlarda yaşanan değişme ve gelişme ile birlikte en çok adından söz edilen kavramın "Bilgi toplumu" olduğunu belirtti. Bilgi toplumuna uygun bireylerin yetiştirilmesi için özellikle araştırma yapabilen, sorun çözebilen, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen bireylerin yetiştirilmesinin önemine değinen Prof. Dr. Güven, bu yetenekleri kazandırmayı amaçlayan bir eğitim sisteminin yapısında değişimin kaçınılmaz olduğuna dikkat çekti. Prof. Dr. Meral Güven, küreselleşme kavramının her geçen gün önem kazandığı bir ortamda bireylere en büyük katkıyı sosyal bilgiler eğitiminin sağlayacağını da sözlerine ekledi.

Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Handan Deveci, sempozyumu düzenlerken alanda kuramsal ve uygulamalı çalışmaları gerçekleştiren akademisyenleri, sosyal bilimler öğretim programının öğreticisi olan öğretmenleri ve öğrencileri bir araya getirmek amacıyla yola çıktıklarını ifade etti. Toplumsal yapılardaki değer kaybının gelecek toplumlar için ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Deveci, bu sebeple eğitim sisteminin, sosyal bilgiler öğretiminin doğrudan amacı olan etkili insan yetiştirme işlevini de gerçekleştirilebilmesi için önlemler alınması gerektiğini savundu.

Sosyal bilgiler kavramının hayatımıza yaklaşık yüz yıl önce girdiğini belirten Sempozyum Düzenleme Kurulu Eş Başkanı Prof. Dr. Ahmet Doğanay, "Bulunduğumuz 'Bilgi Çağı'nda önemini gittikçe artıran sosyal bilgilerin temsil ettiği, disiplinlerarası arası bütünleşik yaklaşım, günümüzde orta ve yüksek eğitimi de içine alacak bir boyuta doğru ilerlemektedir" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Öğr. Gör. İbrahim Gürgen yönetiminde müzik ve şiir dinletisinin yapıldığı sempozyum, 3 oturum boyunca toplam 200'den fazla konuşmacının katıldığı 31 söyleşi ile devam etti. Sempozyum 5-6 Mayıs günlerinde de katılımcılarını bekliyor olacak.

