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Osmaniye'de ihtiyaç sahiplerine 73 milyon lira yardım



Kasım Karadağ

OSMANİYE (İHA) - Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hamit Coşkun, Osmaniye'de ihtiyaç sahibi 15 bin kişiye bir yılda 73 milyon lira maddi yardımda bulunduklarını belirtti.

Coşkun, yaptığı yazılı açıklamasında, 246 şehit veren Osmaniye'de şehit yakını ve gazilerden 182 kişinin kamuda istihdam edildiğini vurguladı.

Sosyal ve kültürel dokudaki aşınmalara karşı aile yapısının ve değerlerinin korunmasını sağlamaya çalıştıklarını kaydeden Coşkun, "Gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılmasını sağlamak, aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet, eğitim/seminer ve yardım faaliyetlerini yürütmekteyiz" şeklinde konuştu.

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından eğitim programları yapıldığına değinen Coşkun, "Eğitimler kapsamında Aile İçi İletişim, Koruyucu Aile Hizmeti, Bağımlılıktan Kurtulmanın Yolları, Öfke Kontrolü, Evlilik Öncesi Eğitimler ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi konularında İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Okullarda, İl Müftülüğüne Bağlı Kur'an Kurslarında, İl Merkezi Muhtarlıklarımız da, Halk Eğitim Merkezine Bağlı Kurslarda yapılan eğitimlerde 10 bin kişiye eğitim verilmiştir" dedi.

Osmaniye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü olarak 1 yılda yaptıkları maddi yardımlar hakkında bilgiler veren Coşkun, "Engelli Evde Bakım Hizmeti kapsamında 5 bin 468 kişiye 62 milyon 506 bin 466 lira yardım yapılmıştır. Sosyal Ekonomik Destek kapsamında 682 kişiye 5 milyon 341 bin 152 lira, doğum yardımı kapsamında 8 bin 820 kişiye 4 milyon 41 bin 542 lira, koruyucu aile hizmetleri kapsamında 52 çocuğumuzun ailesine 1 milyon 55 bin 726 lira yardım yapıldı."

(KSM-Y)



04.05.2017 17:13:03 TSI

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