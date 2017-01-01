ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ORDU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Çamyar Türkiye'de ilk 5'te

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:19
Başkan Çamyar Türkiye'de ilk 5'te
Başkan Çamyar Türkiye'de ilk 5'te

(Fotoğraflı)

Metin Akyürek
ORDU (İHA) - ORC araştırma şirketinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği büyükşehir ilçe belediye başkanları performans değerlendirmesinde Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 519 belediye başkanı içerisinden 5. oldu.
Bu sonuç sonrasında basın mensupları ile bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Sayıştay Denetim Raporu'nun içeriğini paylaştı. Başkan Ahmet Çamyar, "Bu rapor Ünye Belediyesinde bu zaman kadar yapılan denetimler içerisinde çalışanların yapmış oldukları teknik hatalardan kaynaklı kamu zararı hiç çıkmamış olan Sayıştay raporudur. Yani elimizde tertemiz bir raporumuz var. Ben, bu anlamda duyarlılık gösteren, emek sarf eden, kanun ve yönetmeliklerin çerçevesi içerisinde bir Ünye Belediyesi idaresi ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.
Başkan Çamyar, araştırma sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Bu bizler için mutlu bir sonuç. Özellikle ilk 5'e baktığımızda bizden önceki Belediyelerin nüfus ve gelir açısından bizden kat kat daha büyük olduklarını görüyoruz. Türkiye'de 519 büyükşehir ilçe belediyesi arasından 5.olmak bir başarı. Bu anlamda ben tüm ekip arkadaşlarımızı ve bütün çalışmalarımızı halka en doğru şekilde yansıtan basın mensuplarını da tebrik ediyor ve kutluyorum. Çok çalışıp iş üretmek gerekir. Bunun için ben arı gibi çalışan, Ünye Belediyesi ekibini kutluyorum. Ben tüm bu başarıyı Ünye halkına ithaf ediyorum. 16 Nisan'da Türkiye önemli bir referandum yaşadı. Ünye ise bu referandumda Türkiye ortalamasının 20 puan üzerinde bir evet oyuyla destek verdi. Bu sonuç yaptığımız çalışmaların doğru olduğu ve halk nezdinde karşılık bulduğunun bir göstergesi. Önümüzde ki dönemlerde Ünye hem turizm potansiyeli anlamında, hem üniversite, hem de sanayi anlamında bambaşka bir noktaya doğru gelecek."
(MAK-SLH-Y)

04.05.2017 17:27:56 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Ordu'da arazi kavgası: 1 yaralı
YEREL

ORDU'DA ARAZİ KAVGASI: 1 YARALI

Ordu'da mantar yetiştiriciliği kursu açıldı
YEREL

ORDU'DA MANTAR YETİŞTİRİCİLİĞİ KURSU AÇILDI
Belediyeden vatandaşlara uyarı
YEREL

BELEDİYEDEN VATANDAŞLARA UYARI
Pazara 375 bin ton fındık sunuldu
YEREL

PAZARA 375 BİN TON FINDIK SUNULDU
Altınordu'da Uçurtma Şenliği
YEREL

ALTINORDU'DA UÇURTMA ŞENLİĞİ
İŞKUR istihdam otobüsü Fatsa'ya geliyor
YEREL

İŞKUR İSTİHDAM OTOBÜSÜ FATSA'YA GELİYOR
Ufka Yolculuk Kültür Yarışması'nın ödülleri verildi
YEREL

UFKA YOLCULUK KÜLTÜR YARIŞMASI'NIN ÖDÜLLERİ VERİLDİ
Ordu'da kültür sanat
YEREL

ORDU'DA KÜLTÜR SANAT
Ordu merkezli 6 ildeki FETÖ operasyonu
YEREL

ORDU MERKEZLİ 6 İLDEKİ FETÖ OPERASYONU
Dere yataklarına hafriyat dökenlere ağır cezalar geliyor
YEREL

DERE YATAKLARINA HAFRİYAT DÖKENLERE AĞIR CEZALAR GELİYOR
Üniversite öğrencileri &quot;ODÜ Survivor&quot;da yarıştı
YEREL

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ "ODÜ SURVİVOR"DA YARIŞTI
ORMEK'ten büyük başarı
YEREL

ORMEK'TEN BÜYÜK BAŞARI
İkizce'ye 3 saha
YEREL

İKİZCE'YE 3 SAHA
Fatsa OSB'nin kamulaştırma çalışmaları için protokol imzalandı
YEREL

FATSA OSB'NİN KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARI İÇİN PROTOKOL İMZALANDI
Fatsa'da &quot;8 Renk&quot; resim ve ahşap boyama sergisi
YEREL

FATSA'DA "8 RENK" RESİM VE AHŞAP BOYAMA SERGİSİ
Karadeniz'de çilek hasadına başlandı
YEREL

KARADENİZ'DE ÇİLEK HASADINA BAŞLANDI
&quot;Türk Bilim İnsanları Antarktika'da&quot; konferansı
YEREL

"TÜRK BİLİM İNSANLARI ANTARKTİKA'DA" KONFERANSI
'Ailede Öfke Kontrolü' konulu konferansa yoğun ilgi
YEREL

'AİLEDE ÖFKE KONTROLÜ' KONULU KONFERANSA YOĞUN İLGİ
Kaya: &quot;Çambaşı Yaylası'na PTT acentesi açılacak&quot;
YEREL

KAYA: "ÇAMBAŞI YAYLASI'NA PTT ACENTESİ AÇILACAK"
Kivide son üç yılın en yüksek rekoltesi bekleniyor
YEREL

KİVİDE SON ÜÇ YILIN EN YÜKSEK REKOLTESİ BEKLENİYOR

EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!