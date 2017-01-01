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Başkan Çamyar Türkiye'de ilk 5'te



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - ORC araştırma şirketinin Türkiye genelinde gerçekleştirdiği büyükşehir ilçe belediye başkanları performans değerlendirmesinde Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, 519 belediye başkanı içerisinden 5. oldu.

Bu sonuç sonrasında basın mensupları ile bir araya gelen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, Sayıştay Denetim Raporu'nun içeriğini paylaştı. Başkan Ahmet Çamyar, "Bu rapor Ünye Belediyesinde bu zaman kadar yapılan denetimler içerisinde çalışanların yapmış oldukları teknik hatalardan kaynaklı kamu zararı hiç çıkmamış olan Sayıştay raporudur. Yani elimizde tertemiz bir raporumuz var. Ben, bu anlamda duyarlılık gösteren, emek sarf eden, kanun ve yönetmeliklerin çerçevesi içerisinde bir Ünye Belediyesi idaresi ortaya koyan tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Çamyar, araştırma sonuçları ile ilgili yaptığı açıklamada şu görüşlere yer verdi: "Bu bizler için mutlu bir sonuç. Özellikle ilk 5'e baktığımızda bizden önceki Belediyelerin nüfus ve gelir açısından bizden kat kat daha büyük olduklarını görüyoruz. Türkiye'de 519 büyükşehir ilçe belediyesi arasından 5.olmak bir başarı. Bu anlamda ben tüm ekip arkadaşlarımızı ve bütün çalışmalarımızı halka en doğru şekilde yansıtan basın mensuplarını da tebrik ediyor ve kutluyorum. Çok çalışıp iş üretmek gerekir. Bunun için ben arı gibi çalışan, Ünye Belediyesi ekibini kutluyorum. Ben tüm bu başarıyı Ünye halkına ithaf ediyorum. 16 Nisan'da Türkiye önemli bir referandum yaşadı. Ünye ise bu referandumda Türkiye ortalamasının 20 puan üzerinde bir evet oyuyla destek verdi. Bu sonuç yaptığımız çalışmaların doğru olduğu ve halk nezdinde karşılık bulduğunun bir göstergesi. Önümüzde ki dönemlerde Ünye hem turizm potansiyeli anlamında, hem üniversite, hem de sanayi anlamında bambaşka bir noktaya doğru gelecek."

(MAK-SLH-Y)



04.05.2017 17:27:56 TSI

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