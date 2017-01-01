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Viranşehir'de yol yapım çalışmaları sürüyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:27
Viranşehir'de yol yapım çalışmaları sürüyor
Viranşehir'de yol yapım çalışmaları sürüyor
- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi: "Gelişen bir Viranşehir için çalışıyoruz"

(Fotoğraflı)

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, Viranşehir'de esnaf, muhtarlar, AK Parti teşkilatı ve gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda, yol yapımında atağa geçtiklerini söyledi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, Viranşehir'in başta yol ve su sorunları olmak üzere tespit edilen diğer sorunları çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Esnaf, muhtarlar, AK Parti ilçe teşkilatı ve gazetecilerle bir araya geldiği toplantıda açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Grup yollar önceliğimiz olmak üzere yan yollarımızdaki sorunları çözüme kavuşturmak için Viranşehir'deki ekip ve makinelerimizi güçlendiriyoruz" dedi.
Vatandaşlarla ilçe genelindeki sorunlar ve çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunan Başkan Çiftçi, ardından AK Parti Viranşehir ilçe başkanlığına geçerek burada parti teşkilatı ile buluştu. Parti teşkilatına halk oylaması sürecindeki çalışmalarından dolayı teşekkür eden Başkan Çiftçi, "Biz, büyük bir aileyiz. Özellikle halk oylaması sürecinde inandığı değerler uğruna emek veren tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
Çiftçi daha sonra muhtarlarla bir araya geldi. Muhtarlardan mahallelerindeki sorunlar hakkında bilgiler alarak not eden Başkan Nihat Çiftçi, "Viranşehir'i her alanda daha refah bir ilçe yapabilmek için planlamalarımızı yaptık ve bu planlama doğrultusunda yolumuza devam ediyoruz. Bilindiği gibi Viranşehir, merkez ilçeler dışında Siverek'ten sonraki en büyük ilçemizdir. Bunun farkında olan bir anlayışla çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırıyoruz. Yol anlamında çamur içerisinde kalan bir vatandaş manzarasına kesinlikle razı olamayız. Yine altyapıdaki sıkıntıları da tamamen çözüme kavuşturacağız" ifadelerini kullandı.
Çiftçi, muhtar buluşmasının ardından Viranşehirli gazetecileri konuk etti. İlçenin gelişmişliği hakkında fikir alışverişinde bulunan Çiftçi, temaslarının ardından kent merkezine döndü.
(BB-SD-Y)

04.05.2017 17:35:29 TSI
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