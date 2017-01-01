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Devrek'te öğretmen ve velilerden kan bağışı kampanyası



(Fotoğraflı)



ZONGULDAK (İHA) - Devrek'te faaliyet gösteren Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu öğretmen ve velileri kan bağışında bulundular.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Kan Bağışı Kulübü ve Devrek Kızılay işbirliği tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasında idareciler, öğretmenler ve veliler Kızılay'a gönüllü kan bağışında bulundu. Düzenlenen kan bağışı kampanyasıyla ilgili bilgi veren Ahmet Taner Kışlalı Ortaokulu Müdürü Atilla Güzelhan, "Ülkemizde kan bağışı sayısının düşük seviyelerde bunun en önemli nedeninin konu hakkında yeterli bilgiye sahip olunmamasından kaynaklanmaktadır. Ön yargılar ve eğitim eksikliği en önemli etkenler arasında yer almaktadır. Radyo ve televizyon kanallarından ya da anons sisteminden kanamalı bir hasta için acil kan aranıyor duyuruları ile irkildiğimiz hayatımızda bu duyurunun bizim ya da yakınlarımızdan biri için yapılabileceği ihtimalini hatırlattı. Bu kampanyayı kan bağışı hakkında çocuklarınızda küçük yaşlardan itibaren milli bir bilinç oluşturmak ve halkımıza kan verme bilincini kazandırmak amacıyla bu organizasyonu tertipledik. Bağışlanan bir ünite kan ile üç kişinin hayatının kurtarıldığını hatırlarsak ilerde bunun ne kadar önemli olduğunun farkına varmış oluruz. Bu kampanyaya destek veren, öğretmen arkadaşlarımız, velilerimiz ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu.

(FE-OA-Y)



04.05.2017 18:55:56 TSI

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