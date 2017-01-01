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Sağlıkta iletişim, stres yönetimi ve mevzuat eğitimleri başladı



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) 2017 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında, Kastamonu'daki sağlık personeline yönelik "İletişim, Stres Yönetimi ve Mevzuat Eğitimleri" başladı.

Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından hazırlanan eğitim projesi ile il ve ilçelerde kamu ve özel sağlık kurumlarının hasta hakları biriminde görevli 45 sağlık personeline "İletişim, Stres Yönetimi ve Mevzuat" eğitimleri verilmeye başlandı. Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Toplantı Salonu'nda Eğitimci Yrd. Doç. Dr. Semra Tetik tarafından verilen eğitimin ilk günü "Hasta Odaklı Hizmet Anlayışı Eğitimi konularında katılımcılara bilgiler verildi. 3-4 Mayıs 2017 tarihleri arasını kapsayan eğitimlerin ikinci günü ise iletişim eğitimi ve stres yönetimi konularında sağlık personeline yönelik yapılacak bilgilendirmeler ile tamamlanması planlanıyor.

Teknik Destek Programı kapsamında KUZKA desteği ile düzenlenen eğitimin sonunda Kastamonu'da kamu ve özel sağlık kuruluşlarının sunduğu sağlık hizmetleri memnuniyet düzeyinin ve sağlık sistemine yönelik güvenin artırılması, hak ihlallerinin engellenmesi, sağlık hizmetlerinin eşit, kaliteli ve etkin olarak sunulması, yoğun çalışma ortamında strese maruz kalan personelin iş ve aile yaşantısının olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

(Vİ-GY-Y)



04.05.2017 19:16:00 TSI

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