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U-19 grup müsabakalarında ilk maçlar oynandı

05 Mayıs 2017 Cuma, 08:34
U-19 grup müsabakalarında ilk maçlar oynandı
U-19 grup müsabakalarında ilk maçlar oynandı

(Fotoğraflı)

Coşkun Sağlamdin
NEVŞEHİR (İHA) - Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Nevşehir'de düzenlenen Türkiye şampiyonası U-19 birinci kademe grup maçları müsabakalarında ilk maçlar tamamlandı.
Avanos çim futbol sahasında dün başlayan U-19 birinci kademe grup maçları sonrasında Çumra Belediyespor, Yozgat 1959 takımı ile 1-1 berabere kalırken Kırıkkale Mühimmatspor ise Niğde Belediyesporu 3-0 mağlup etmeyi başardı.
U-19 Türkiye şampiyonası birinci kademe grup maçları bugün oynanacak maçlar ile devam edecek.
(COŞ-AÖ-Y)

05.05.2017 08:43:42 TSI
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