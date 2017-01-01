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Başkan Genç, pehlivanları ödüllendirdi



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ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü güreş takımından Adem Ayseli ile Murtaza Kalkan'ı saat ve altın ile ödüllendirdi.

12. Döşemealtı yağlı pehlivan güreşlerinde birincilik kürsüsüne çıktıktan sonra Kumluca güreşlerini 3. kez kazanarak altın kemerin ebedi sahibi olan Orhan Okulu, Antrenör Kemal Yılmaz, diğer boylarda güreşen Murtaza Kalkan, Adem Ayseli ve babaannesi Zeynep Ayseli, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'i makamında ziyaret etti. Başkan Genç, Döşemealtı yağlı pehlivan güreşlerinde Ayak boyunda birinci, Kumluca güreşlerinde 3. olan Adem Ayseli ile Döşemealtı güreşlerinde Teşvik 2 boyunda 2. olan Murtaza Kalkan'ı saat ve altınla ödüllendirdi.

Başkan Turgay Genç, geleceğin başpehlivanlarını başarılarından dolayı tebrik ederek, "Spora ve sporcuya verdiğimiz önemin meyvelerini alıyoruz. Genç güreşçilerimiz, Antalya'nın gururu başpehlivan Orhan Okulu'yu örnek alarak azimli bir şekilde çalışıyorlar. Döşemealtı güreş ekibinin müsabakalardan derece ve altın kemerlerle dönmesi bizi hem mutlu ediyor hem de gururlandırıyor" dedi.

(SÇ-SÇ-Y)



05.05.2017 09:56:21 TSI

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