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Develi'de 16 derslikli Teknik Anadolu Lisesi açılıyor

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:30
Develi'de 16 derslikli Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
Develi'de 16 derslikli Teknik Anadolu Lisesi açılıyor
- Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar:
- "Develimiz için çok ihtiyaç olan ve vizyonunu artıracak bir okul"

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Cem Atakan - Turan Bulut
KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Develi İlçesi'nde bir hayırseverin katkılarıyla yaptırılan 16 derslikli Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi cumartesi günü düzenlenen törenle açılacak.
Yaklaşık 5 milyon TL'ye mal olan Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hakkında bilgiler veren Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, vatandaşları Cumartesi günü saat 11:00'de yapılacak olan açılışa davet etti. Cabbar, "Develimiz gerçekten hayırseverler noktasında, eğitime verdiği önem noktasında ilçe olarak çok farklı bir yapısı var. Cumartesi günü de gerçekten güzel bir açılış töreni hazırlıyoruz. Burada doğmuş ama İstanbul'da yerleşmiş hemşehrilerimiz doğduğu topraklara ahde vefayı unutmayarak gelip buralarda eğitim noktasında bizlere katkı sağlıyorlar. Bunlardan bir tanesini de Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Fahri Mor Bey'e gidip kendisine böyle bir şey söylediğimizde oğluyla beraber istişare ederek, 'Orası bizim memleketimiz, elbette ki yaparız' diyerek geldiler ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalayarak çalışmalara başladılar. Eski parayla 5 buçuk trilyona mal olan çok güzel bir turizm lisemiz oldu. İnşallah Cumartesi günü kendisinin de katılımıyla bu okulumuzu açacağız. Tüm hemşehrilerimizi açılışa davet ediyorum" ifadelerini kullandı.
Açılacak olan okulun ilçeye birçok katkı sağlayacağını sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Cabbar, katkılarından dolayı hayırsever Fahri Mor'a teşekkürlerini iletti. Cabbar, "16 derslikli 300 öğrenci konsepti olan bir okulumuz olacak. Okulumuzun yanında da sahası hazırlanmış bir Turizm Lisesi'ne ait olan uygulama otelinin de yapım çalışmaları devam ediyor. Bunu da yaptığımız zaman inanıyorum ki Develimizde farklı bir hareketlilik olacak. Çünkü sizlerin de takdiridir ki yanı başımızda milyonlarca turistin ziyaret ettiği Kapadokya var, Erciyesimiz var. Erciyes'e gelen insanları burada konaklatabilirsek bu da Develimizin hem iktisadi hem de ekonomik anlamda bir katma değeri olacak diye düşünüyorum. Develimiz için çok ihtiyaç olan ve vizyonunu artıracak bir okul yaptı Fahri Bey" dedi.
Açılışı yapılacak olan bina 20 bin metrekare alana sahip olup zemin + 2 katlı olarak yapılmıştır. Toplam kapalı alanı 8 bin metrekare olan Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 16 derslik, idare odaları, kütüphane, kantin, uygulama mutfağı gibi odalar da bulunuyor.
2015 yılı Mayıs ayında başlanan Fahri Mor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaatı tamamlanarak, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 11:00'de hayırseverlerin de katılımı ile düzenlenen törenle açılışı yapılacak.
(TB-AÖ-Y)

05.05.2017 10:38:55 TSI
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