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"Kamu Sektöründe Kariyer Kaymakamlık Mesleği" semineri



(Fotoğraflı)



Kaner Akaner

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü ile Genç Araştırmacılar ve İnovasyon Kulübü'nün birlikte organize ettiği "Kamu Sektöründe Kariyer Kaymakamlık Mesleği" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

İktisadi ve İdari Bilimler konferans salonunda düzenlenen seminere Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, Yönetici Asistanı Saim Atik, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcıları Yrd. Doç. Dr. Oğuz Başol, Yrd. Doç. Dr. Esin Cumhur Yalçın, Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Oğuz Kaan ile akademik ve idari personelin yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

Seminerin ilk bölümünde Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin, kaymakamlık mesleği ile ilgili bilgiler paylaşmak amacıyla seminere katıldığını belirterek, kaymakam olabilmek için gereken şartları sıraladı. Kaymakamlık mesleği için izlenmesi gereken yol, kaymakamlık mesleğinin gereklilikleri, sorumlulukları ve kaymakamın yetki ve görevleri hakkında öğrencilere bilgi verdi. Kaymakamların ilçelerdeki genel idare teşkilatının başı olduğunu söyleyen Kaymakam Keskin, kaymakamlığın ilçelerdeki bütün sorunları yerinde tespit ederek vatandaşların makul isteklerini karşılama ve sorun çözme makamı olduğunu dile getirdi.

Seminerin ikinci bölümünde Yönetici Asistanı Saim Atik, Yükseköğretimin sayısal görünümü, kamu personel rejimi ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki düzenlemeler, ÖSYM'deki dönüşüm ve yenilikler, KPSS-YDS ve ALES'in analizi, açık uçlu sınav, kamuda kariyer meslekler gibi farklı konularda ayrıntılı bilgiler paylaştı. KPSS sisteminde son yıllarda radikal değişiklikler yapıldığını belirten Atik, sınavda uygulanacak testler ve soru sayıları hakkında bilgi verdi ve soru tiplerinden örnekler sundu ve ÖSYM'nin 2013 yılında uygulamaya başlattığı Açık Uçlu Sınav Sistemi hakkında da bilgiler verdi.

Yönetici Asistanı Saim Atik, özel yarışma sınavı ile girilen Kaymakam Adaylığı, İdari Yargı Hakim Adaylığı, Vergi Müfettiş Yardımcılığı ve Sayıştay Denetçi Yardımcılığı gibi üst düzey kariyer meslekler hakkında bilgilendirme yaptı.

Seminer, Babaeski Kaymakamı Tarkan Keskin'e ve Yönetici Asistanı Saim Atik'e günün anısına plaket takdim edilmesiyle sona erdi.

(KA-MEF-Y)



05.05.2017 10:44:13 TSI

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