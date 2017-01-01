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Başkan Yaman'dan Başkan Yalçın'a ziyaret

05 Mayıs 2017 Cuma, 10:49
Başkan Yaman'dan Başkan Yalçın'a ziyaret
Başkan Yaman'dan Başkan Yalçın'a ziyaret

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bayırköy Belde Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Pazaryeri İlçe Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Pazaryeri Belediye Başkanı Muzaffer Yalçın, "Çok değerli kardeşim Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman'a ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Belediye Başkanları olarak çalışmalarımıza hep birlikte devam ediyoruz" dedi.
(CKT-DA-Y)

05.05.2017 10:57:54 TSI
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