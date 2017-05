YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Erdemli'de sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor

MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli ilçe Belediyesi, asfalt çalışmalarına devam ediyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, Barbaros Mahallesinde belediye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Erdemli'nin birçok yerinde eş zamanlı olarak yol çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Tollu, özellikle asfaltlama konusunda çok ciddi hizmetler ürettiklerini ve üretmeye de devam edeceklerini söyledi. Bir şehrin çağdaş olabilmesi için yollarının sağlıklı bir şekilde işlemesi gerektiğine vurgu yapan Tollu, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi bizim önceliğimiz her zaman yoldur. Çünkü yol olmadan diğer hizmetlerin yapılması mümkün değildir.Yolların kullanılabilir olması insanoğlu için bir haktır. Bu hakkı hizmete dönüştürmek için azimle çalışıyoruz. Erdemli Belediyesi olarak asfaltlama hizmeti konusunda büyük bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Bütün eksiklikleri yerinde tespit etmiş durumdayız ve çok yakında hepsini çözüme kavuşturacağız. Bu konuda son derece iddialıyız, Erdemli sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere asfalt hizmetini götüreceğiz" dedi.

Barbaros Mahalle Muhtarı Ali Dönmez ise belediye çalışanlarına ve başkana teşekkür ederek, hizmetlerin devam etmesini istedi.

05.05.2017

