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Tehlikeli yoldan ölümüne geçiş



(Fotoğraflı)



Şinasi İnan

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da cezaevindeki yakınlarını görmek için bariyerli yoldan tehlikeli bir şekilde geçen aileler ölümle burun buruna geliyor.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa-Hilvan yolu üzerinde yeni yapılan cezaevindeki yakınlarını görmeye giden mahkum yakınları, herhangi bir yaya geçidi olmaması nedeniyle çift şeritli bariyerli yoldan geçerken ölüm tehlikesi yaşıyor. Araçları olmadığı için Şanlıurfa-Hilvan'a minibüsleriyle gelen aileler, yolun karşısında indikten sonra hızla gelen araçların arasından geçiyor. Bariyerlerin altından ya da üstünden geçen vatandaşlar zaman zaman ölümle burun buruna geliyor. Hızla gelen araçlardan korunmak için koşarak yolu geçen aileler, cezaevine ulaşıyor. Yolda en büyük tehlikeyi ise yanlarında çocukları olan aileler ve yaşlılar yaşıyor. Küçük çocuklarını kucaklayan vatandaşlar, diğer çocuklarının da elinden tutarak karşıya geçiyor.

Ölümle burun buruna geldiklerini söyleyen vatandaşlar, herhangi bir kaza olmadan önce cezaevi önüne kavşak ve yaya geçidi yapılmasını istedi.

(Şİ-SD-Y)



05.05.2017 11:12:26 TSI

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