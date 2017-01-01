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GRÜ Rektörü Coşkun, rektörlükte birinci yılını değerlendirdi



(Fotoğraflı)



Resul Yanbul

GİRESUN (İHA) - Giresun Üniversitesi (GRÜ) Rektörü Prof. Dr. Cevdet Coşkun, rektörlüğe atanmasının birinci yılını düzenlediği basın toplantısı ile değerlendirdi.

GRÜ Sosyal Tesislerinde düzenlenen basın toplantısında rektörlüğünün birinci yılını değerlendiren Prof. Dr. Coşkun, bir yıllık süre içerisinde çalışmalarında 'Webometrics' tarafından dünya üniversiteleri sıralamasında 91. sırada bulunan GRÜ'nün 30. sıraya yükseldiğini söyledi.

Üniversitenin bünyesinde şuan da 13 fakülte, 6 Yüksekokul 12 Meslek Yüksekokulu, 3 Enstitü, 13 Rektörlüğe bağlı birimler, 18 Araştırma merkezi ve 11 idari birimler olduğunu belirtti.

Rektör Coşkun, "Üniversitemizde 2 Mayıs 2017 tarihi itibariyle 863 akademik, 413 idari olmak üzere toplam bin 276 personel görev yapıyor. 2006 yılında 6 bin 759 olan öğrenci sayımız bugün itibariyle 30 bin 887 oldu. Uluslararası öğrenci sayımız ise 2014 yılında 477 iken bu sayı 2016 yılında bin 97'ye yükseldi ve 35 ülkeden öğrenci üniversitemize geldi" dedi.



Teknik Bilimler MYO'ya 'Hafif silahlı sistemler programı' YÖK'e teklif ettiklerini kaydeden Coşkun, "Üniversitemizde doktora programındaki ilk mezunlarımızı verdik. Çift anadal ve yandal öğretimine başladık. Çanakçı, Güce, Yağlıdere ve Çamoluk ilçelerinde bölümler açmaya hazırlanıyoruz. Yabancı Diller Yüksek Okulu Güre yerleşkesine taşındı ve yıllık 264 bin lira tasarruf edildi. Hastane gelirlerinin artış göstermesi, döner sermaye payının artması neticesinde toplam bütçemizin geçmiş yıllara oranla 3 katı civarında artış göstereceğini beklemekteyiz" ifadelerini kullandı.



Güre yerleşkesinde bulunan merkezi araştırma laboratuvarının geliştirildiğini vurgulayan Coşkun, "Laboratuvara 6 adet yeni cihaz alınarak altyapısı güçlendirildi. Tüm akademik ve bilim insanlarının kullanımına sunuldu. İktisadi ve idari bilimler fakültesi giriş katındaki çalışma salonu 7 gün 25 saat öğrencilerin hizmetine açıldı. Merkez kütüphanenin saati ise saat 23:00'a kadar açık kalacak şekilde değiştirildi. Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Sağlık Bilimler Fakültesi ve Mühendislik Fakültesine asaleten dekanlar atandı. Turizm Fakültesi, Denizcilik Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Tirebolu İletişim Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine vekaleten dekan atamaları yapıldı" şeklinde konuştu.



Tirebolu İletişim Fakültesinde kurulacak Radyo ve Televizyon için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Coşkun, "İleri dönemde kurulacak olan radyo için frekans alma çalışmaları sürüyor, sonrasında kurulacak olan televizyon ile ilk önce karasal yayın yapılacak sonra ise uyduya çıkılacak. Bunlar başladığında TRT ile görüşmemizde tüm arşivini açma sözünü de aldık"



GRÜ Basketbol takımının Süper Lige yükseldiğini vurgulayan Coşkun, " Ünilig müsabakalarında basketbolda kız takımımız Türkiye şampiyonu oldu. Üniversiteler arası voleybol müsabakalarında erkeler birinci liginde takımımız ikinci oldu. Salon futbolunda mücadele eden kız takımızda Süper Lig'e yükseldi" dedi.



Üniversitenin Şehir bütünleşmesi için FİSKOBİRLİK arazisinin alınması için Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli öncülüğünde görüşmelerin başladığını kaydeden Coşkun;

Rektör Coşkun konuşmasında, 350 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapılmak üzere Sağlık Bakanlığına tahsis edilen 100 bin metrekarelik taşınmazın 20 bin 360 metrekarelik kısmının Tıp Fakültesi Morfoloji binası, Sağlık Bilimler Fakültesi binası ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokul binası yapılmak üzere tahsisi için yazışmaların başladığını söyledi.

Rektör Coşkun, slayt gösterimi içinde yaptığı açıklamanın ardından gazetecilerin sorularını cevapladı.

(RY-Y)



05.05.2017 11:19:10 TSI

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