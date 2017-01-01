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İl Milli Eğitim Müdürü Aşım'ın okul ziyaretleri

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:14
İl Milli Eğitim Müdürü Aşım'ın okul ziyaretleri
İl Milli Eğitim Müdürü Aşım'ın okul ziyaretleri

(Fotoğraflı)

KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım Vize ilçesinde bulunan Namık Kemal Ortaokulu, Adalet Erez İlkokulu ve Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci, öğretmen ve okul yöneticileriyle bir araya geldi.
Eğitimle ilgili sorunları yerinde görmek öğretmen ve öğrencilerle sıcak temas içerisinde olmak yaşanılan sorunlara pratik çözümler bulabilmek amacı ile okul ziyaretlerine devam eden Aşım, yaptığı ziyarette sınıfları tek tek dolaştı, derslere iştirak ederek öğrencilerle sohbet etti. Aşım, okul yöneticilerinden yapılan çalışmalar, etkinlikler ve okulların başarı durumlarıyla ilgili bilgi aldı. Ardından öğretmenlerle toplantı yapan Aşım, eğitim öğretim ile ilgili ihtiyaç ve istekleri dinledi, gelen talep ve önerileri dinledikten sonra okulun tüm bölümlerini gezip incelemelerde bulundu.
İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, idareci ve öğretmenlere yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür etti.
(KA-MEF-Y)

05.05.2017 11:23:39 TSI
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