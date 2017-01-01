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Çanakkale gezisinde duygusal anlar



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Alaşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından Alaşehirli bayanlara yönelik olarak düzenlenen Çanakkale gezisinde duygusal anlar yaşandı.

Alaşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından organize edilen Çanakkale gezisi Alaşehirli bayanlardan yoğun ilgi gördü. Alaşehirli bayanların, Çanakkale'de şanlı bir tarihin nasıl yazıldığını ve ecdadımızın bu ülkeyi nasıl savaşarak kazandıklarını yakından görmeleri için düzenlenen gezide duygusal anlar yaşandı.

Alaşehirli Belediyesi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Çanakkale gezisinde, Alaşehirli bayanlar Cumhuriyet meydanında alınıp şanlı tarihin yazıldığı topraklara uğurlandı.

Şehitler Abidesi'nden Conkbayırı'na, Onbaşı Seyit heykelinden 57. Alay Şehitliği'ne kadar pek çok alanı kapsayan geziye katılan kadınlar, 1915 yılından kalma savaş araç gereçlerinin sergilendiği müzeyi de ziyaret etti. Oldukça duygusal anlar yaşadıklarını belirten Alaşehirli bayanlar kendilerini Çanakkale'ye götüren Alaşehir Belediyesine teşekkür etti.

(SC-Y)



05.05.2017 11:24:26 TSI

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