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Ellerine fırça alan protokol mensupları binaları boyadı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:26
Ellerine fırça alan protokol mensupları binaları boyadı
Ellerine fırça alan protokol mensupları binaları boyadı

(Fotoğraflı)

BURSA (İHA) - Bursa'nın İznik ilçesinde cadde ve sokaklar rengarenk olacak. Fırçaları ellerine alan protokol mensupları binaları boyadı.
İznik Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı, sokak sağlıklaştırma çalışmaları başlattı. Kamu kurum ve kuruluşlarının yanı sıra esnaflar ve vatandaşlar da projeye sahip çıktı. Kampanya çerçevesinde Yeşil Cami ve İznik Müzesi bölgesinde yer alan Yeşil Cami Mahallesi İbrahim Paşa Sokak'taki evlerin dış cepheleri boyanıyor. Türkiye genelindeki boya firmalarının destekleriyle yapılan çalışmada sokaklar güz akşamı, fındık kabuğu, ıhlamur ve havana renklerine boyanıyor.
Kaymakam Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Osman Sargın ve beraberindekiler fırçaları ellerine alarak binaları boyadı. Sargın, "İznik sokakları pırıl pırıl oluyor. Boya firmaları ile anlaşma yaparak, her bir boya firmasına bir sokak tahsis ettik. O firmanın boyaları ile sokaklar boyanacak. Sokakları boyayan firmaların isimlerinin yer aldığı plaketlerde o sokakların girişine çakılacak. Bu vesile ile boya firmalarına da çağrıda bulunuyoruz. Gelin Osmanlı, Bizans, Selçuklu şehri İznik'i birlikte güzelleştirelim" dedi.
(MŞ)

05.05.2017 11:34:27 TSI
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