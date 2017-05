YEREL HABERLER / KARABÜK HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KARDEMİR'DE İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliği

KARDEMİR'DE İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası etkinliği



Yasin Erdem

KARABÜK (İHA) - 4-10 Mayıs İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası, KARDEMİR'de tüm çalışanlar arasında farkındalık oluşturacak etkin programlara sahne oldu.

Çalışanlarını en değerli varlığı olarak gören KARDEMİR, İş Salığı ve Güvenliği konusunda daha yüksek bilinç oluşturmak ve bu konudaki duyarlılıkları artırmak amacıyla İSG Haftasını anlamlı etkinliklerle kutladı.

Çubuk Kangal Haddehanesi önünde gerçekleştirilen kurban kesiminin ile başlayan etkilik KARDEMİR Eğitim Kültür Merkezinde düzenlenen programla devam etti.

'Genel Müdür Ünal'dan anlamlı mesajlar'

KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda çalışanlarına önemli mesajlar vererek, KARDEMİR'de hedeflerinin " Sıfır İş Kazası" olduğunu ve bu hedefe, şirket genelinde uygulamaya konulan İSG sistematiklerinin tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmesi ile ulaşılabileceğine söyledi.

Ünal ayrıca, kazasız çelik üretimi ulaşılabilir bir hedef olduğunu ve KARDEMİR'de bu hedefe ulaşmak için en önemli önceliklerinin İş Sağlığı ve Güvenliği olduğunu belirtti.

Şirketlerin yıl içerisinde gerçekleştirdikleri faaliyetler sonrasında bazen kar, bazen de zarar edebildiğini ancak, oluşan zararın her zaman telefi edebilecek bir parasal değer olduğunu belirten KARDEMİR Genel Müdürü Ercüment Ünal, " Ne kadar kar ederseniz edin, ya da ne kadar zarar ederseniz edin, hiçbir iş insan sağlığından ve hayatından daha değerli değildir. Zarar edersiniz ama, bu zararı her zaman kara çevirebilecek imkanı yakalayabilirsiniz. Teknolojinizi geliştirerek, verimliliklerinizi artırarak, daha fazla katma değer üreterek, karı yakalamanız her zaman mümkündür. Ancak, yitirilen canı geri getirmeniz, yitirilen bir uzvunuzu yerine koymanız mümkün değildir "dedi.

Çalışanlarına, 'hiç birimizin evimizde bizi bekleyen ailemizi bu acıya sürükleme hakkımız yoktur' diye seslenen Ünal konuşmasını şöyle sürdürdü:

" Her şeyi öteleyebiliriz, her şeyden vazgeçebiliriz ama çalışanımızın sağlığından ve güvenliğinden vazgeçemeyiz ve öteleyemeyiz. Bunun için şirketimizde kurulan İSG sistematiklerini koruyacak ve geliştireceğiz. Bu konuda her birimize büyük sorumluluk düştüğünü unutmayacağız. Gerçekleştirdiğimiz tatbikatları aralıksız sürdürecek ve bu konudaki pratiklerimizi geliştireceğiz. Kaza paylaşım sunumlarımızı çok önemsediğimi bilmenizi isterim. Yaşadıklarımızdan elde ettiğimiz tecrübeler, yeni olası kazalarımızı önleyecektir. 2016 yılında iki kez kaza paylaşımı yaptık. Bu yılsonuna kadar 3 kez daha kaza paylaşım sunumu gerçekleştireceğiz. 2016 yılında ünitelerimizde gerçekleştirilen 23 Haberli Güvenlik Turunda tespit edilen İSG uygunsuzluklarının yüzde 85'ini giderdik. 2017 yılında bu sayıyı 30'a çıkararak belirlenen uygunsuzlukların tamamını da gidermeliyiz. Gelecek yıldan itibaren bu turları habersiz güvenlik turlarına çevirmeliyiz. Sürdürülebilir bir İSG politikasını şirketimizde hakim kılamadığımız sürece, sıfır iş kazası hedefine ulaşmamız mümkün olamaz. Habersiz güvenlik turlarının ödül ve ceza sistemi, bizler için hem teşvik edici, hem de caydırıcı olacaktır"

İSG haftası etkinliklerinin ilk gün oturumu KARDEMİR'de düzenlenen İSG konulu şiir, resim ve slogan yarışmaları ile en çok İSG önerisi veren ünite ve çalışanın ayrıca, son 1 yıldır ve son 3 yıldır iş kazası yaşamayan başmühendisliklerin ödüllendirilmesinin ardından İSG konulu tiyatro gösterisi ve Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin sahne aldığı müzik dinletisi ile sona erdi.

KARDEMİR'deki İSG etkinliklerine hafta boyunca düzenlenecek acil durum tatbikatları ile devam edilecek.

05.05.2017 11:39:05 TSI

