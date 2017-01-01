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Kurs sonunda istiridye mantarı hasadı yapıldı

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:32
Kurs sonunda istiridye mantarı hasadı yapıldı
Kurs sonunda istiridye mantarı hasadı yapıldı

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye ve halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür mantarı yetiştiriciliği kursunda istiridye mantarı hasadı yapıldı.
Dünya mutfağında önemli bir yere sahip olan istiridye mantarının hasadını Belediye Tesislerinde bulunan Mantar Atölyesinde, Tarsus Belediye Meclis Üyesi Ali Şimşek, kurs öğreticisi Sibel Güvençli ve kursiyerler birlikte yaptı.
Çukurova yöresinde tarım sektörüyle ilgilenen girişimcilere yeni bir iş imkanı sağlayan kurs, ayrıca girişimcilerin farklı alanda yatırım yapma merakına yeni bir soluk ve alternatif bir kazanç kapısı oldu.
Vatandaşların meslek sahibi olmaları için yerel yönetim olarak desteklediklerini söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, kursiyerlerin meslek öğrendiklerini, hem de ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi. Can, "Halk Eğitim Merkezi ve Tarsus Belediyesince ortaklaşa her sene ortalama 5 kurs açıyoruz. Kurslardan ücretsiz yararlanan kursiyerler, 2 ay, 192 saatlik eğitimden sonra meslek öğreniyorlar. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim onaylı sertifika veriyoruz. 2016/2017 döneminde toplam 7 kurs açılmış olup başarılı olan 150 kursiyerimize sertifika verildi. Ayrıca kursumuzu başarıyla bitirmiş olup Mersin, Adana, Anamur ve Tarsus'ta aktif olarak mantar yetiştiriciliği yapmakta olan üreticilerimiz bulunmaktadır. Mantar yetiştiriciliği kursu tüm yıl boyunca başvuru kabul etmekte olup, ayrıntılı bilgi Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinden 0324 627 00 23 no'lu irtibat hattından gerekli bilgiler verilmektedir. Kurslarını başarıyla tamamlayan hemşerilerimize başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.
(ERY-Y)

05.05.2017 11:40:46 TSI
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