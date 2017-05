YEREL HABERLER / MERSİN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Kurs sonunda istiridye mantarı hasadı yapıldı

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde belediye ve halk eğitim merkezi müdürlüğü tarafından hazırlanan kültür mantarı yetiştiriciliği kursunda istiridye mantarı hasadı yapıldı.

Dünya mutfağında önemli bir yere sahip olan istiridye mantarının hasadını Belediye Tesislerinde bulunan Mantar Atölyesinde, Tarsus Belediye Meclis Üyesi Ali Şimşek, kurs öğreticisi Sibel Güvençli ve kursiyerler birlikte yaptı.

Çukurova yöresinde tarım sektörüyle ilgilenen girişimcilere yeni bir iş imkanı sağlayan kurs, ayrıca girişimcilerin farklı alanda yatırım yapma merakına yeni bir soluk ve alternatif bir kazanç kapısı oldu.

Vatandaşların meslek sahibi olmaları için yerel yönetim olarak desteklediklerini söyleyen Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, kursiyerlerin meslek öğrendiklerini, hem de ekonomilerine katkı sağladıklarını söyledi. Can, "Halk Eğitim Merkezi ve Tarsus Belediyesince ortaklaşa her sene ortalama 5 kurs açıyoruz. Kurslardan ücretsiz yararlanan kursiyerler, 2 ay, 192 saatlik eğitimden sonra meslek öğreniyorlar. Kurs sonunda başarılı olan kursiyerlere Milli Eğitim onaylı sertifika veriyoruz. 2016/2017 döneminde toplam 7 kurs açılmış olup başarılı olan 150 kursiyerimize sertifika verildi. Ayrıca kursumuzu başarıyla bitirmiş olup Mersin, Adana, Anamur ve Tarsus'ta aktif olarak mantar yetiştiriciliği yapmakta olan üreticilerimiz bulunmaktadır. Mantar yetiştiriciliği kursu tüm yıl boyunca başvuru kabul etmekte olup, ayrıntılı bilgi Tarsus Belediyesi Meslek Edindirme Merkezinden 0324 627 00 23 no'lu irtibat hattından gerekli bilgiler verilmektedir. Kurslarını başarıyla tamamlayan hemşerilerimize başarılarının devamını diliyorum" ifadesini kullandı.

