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TESO Başkanı Tekin'den öğrencilere konferans



(Fotoğraflı)



Hakan Okay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Esnaf ve Sanatkarlar Odası (TESO) Başkanı Emrullah Tekin, Bitlis Eren Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencilerine "İş Dünyasında Pazarlama ve Satış Yönetimi Teknikleri" konulu bir konferans verdi.

Sosyal Bilimler MYO'nun Hüsrevpaşa Yerleşkesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını yapan Sosyal Bilimler MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaş, öğrencilerin eğitimlerine fayda sağlayacak bu tür programların devam edeceğini belirterek, programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.

Program, Çağrı Merkezi Hizmetleri Programı Danışmanı Öğretim Görevlisi Mehmet Ölmez'in, TESO Başkanı Emrullah Tekin'in özgeçmişini konu alan sunumuyla başladı. Sunumun ardından konuşmalarını yapan Tekin; 'Pazarlama ve Satış, Kariyer Planlama, Girişimcilik, Satış Teknikleri, İyi Bir Pazarlamacıda Olması Gereken Özellikler ve Beden Dilinin Pazarlamadaki Önemi' gibi konulardan bahsetti. Kariyeri hakkında bilgiler de veren Tekin, ayrıca kariyer planlaması ve iş hayatında bütün öğrencilere başarı dileklerinde bulundu.

Öğrencilerin sorularını da cevaplayan TESO Başkanı Emrullah Tekin'e Sosyal Bilimler MYO Müdürü Yrd. Doç. Dr. Murat Karakaş tarafından günün anısına plaket takdim edilmesiyle konferans sona erdi.

(HO-MSA-Y)



05.05.2017 11:47:25 TSI

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