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Hakkari'de "Çiçekler Solmadan" projesi

05 Mayıs 2017 Cuma, 11:48
Hakkari'de "Çiçekler Solmadan" projesi
Hakkari'de "Çiçekler Solmadan" projesi

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Çiçekler Solmadan" projesinin tanıtımı devam ediyor.
Bir süre önce değişik kurum ve STK temsilcilerini ziyaret ederek proje hakkında detaylı bilgiler veren proje ekibi, bu defa ildeki gazetecilerle kahvaltıda bir araya geldi. Hakkari TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından Hakkari Evinde verilen kahvaltıya; Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, TOBB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Abdullah Karataş ve ildeki gazeteciler katıldı.
Milli Eğitim Müdürü Veysel Durgun, projenin önemine değinerek, ildeki gazetecilerin bu projeyi çok iyi bir şekilde tanıtmaları gerektiğini söyledi.
Proje hakkında bilgi veren Müdür Karataş ise, Hakkari'de çalıştırılan çocuk işçiliğinin önlenmesinin önemine vurgu yaptı. Çocuk işçiliğinin yaşanmasının en büyük sebebinin ekonomik sorunlar olduğunu belirten Karataş, proje kapsamında çocuğu çalışan ebeveynlere mesleki kurslar verileceği, ebeveynlerin mesleki bilgi, beceri ve yeterliliklerinin arttırılacağı ve istihdam edilebilirliklerinin geliştirilebileceği konusunda ziyaret ettikleri yerlerde dile getirdiklerini ifade etti.
"Çiçekler Solmadan" projesi kapsamında açılan kurslar hakkında da bilgi veren Müdür Karataş; metal teknolojileri, kaynakçılık,sıhhi tesisat, seramik karo kaplama, yöresel kilim dokuma, yöresel kıyafet dikimi, bilgisayar ve web tasarımı kursu açtıklarını söyledi.
Kahvaltı sonrası gazetecilere değişik hediyeler veren Müdür Karataş ve beraberindeki proje ekibi, hatıra fotoğrafı çektirerek, "Çiçekler Solmadan" projesi kapsamında çevre yolu üzerinde kiralanan bir binada açılan kaynakçılık, sıhhi tesisat, seramik karo kaplama ve yöresel kilim dokuma kurslarını ziyaret ettiler.
(FT-MSA-Y)

05.05.2017 11:56:59 TSI
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