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Niksar Belediye Başkanı Özcan:

-"2017 yılında 41 Milyon TL'lik projelerimizi hayata geçireceğiz"



(Fotoğraflı)



Sedat Özata

TOKAT (İHA) - Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan "Üç yılın hesabı" programında, göreve geldiği günden bugüne kadar yapmış olduğu çalışmaları anlatarak,"3 yılda 151 projemizin 93 tanesini tamamladık" dedi.

Geçen yıl "İki yılın hesabı" programı ile halkı bilgilendiren Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, bu yıl geleneği bozmadan "Üç yılın hesabı" programı ile Niksar halkının karşısına çıktı. Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen programa Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Dömezoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Erarslan ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Özdilek Özcan, göreve gelmesinden bu yana Niksar'a yapılanlardan bahsederek vatandaşlara üç yılın hesabını verdi. Başkan Özcan programda yaptığı konuşmada 2017 yılında toplamda 41 milyon liralık projeleri birer birer hayata geçireceklerini kaydetti.

Projelerini hemşehrileri ile paylaşan Özcan, üç yılda projelerinin yüzde 61,5'ini tamamlandığını belirterek,"Üç yıldır siz saygıdeğer hemşehrilerime hizmet etmek için gece gündüz çalışıyoruz. Allah'ım güç verdiği sürece de bu hizmetleri katlayarak daha yaşanılabilir bir Niksar için çalışacağız. Bugün itibariyle projelerimizin 61,5'ini tamamlamış bulunmaktayız. Bilindiği üzere seçim bildirgemizde 101 projemiz bulunuyordu. Bizler bu 101 projelerin haricinde 50 proje daha yaparak sayıyı 151 projeye çıkardık. 151 projemizin şu anda 93 tanesini tamamlamış bulunuyoruz. İnşallah ilerleyen dönemlerde bu sayıyı daha aşağılara çekerek, bütün projelerimizi tamamlayacağız" diye konuştu.

2004-2009 ve 2009-2014 yıllarında yapılan hizmetleri ele alan Özcan, bu iki dönemde yapılan yol parke, kanalizasyon, doğalgaz hattı çalışmalarının toplamının üzerinde grafik çizdiklerini söyleyerek, asfalt ve su hattı çalışmalarında da bu yıl yüksek bir grafik çizeceklerini söyledi.

Göreve geldiği 2014 senesinde zarar eden bir fabrika bulduklarını belirten Özcan,"Artık Ayvaz işletmemiz ilçemize katkı sağlayacak duruma geldi. Geçtiğimiz yıllarda kötü bir grafik çizen fabrikamız yaptığımız yatırımlar ile adeta yeniden doğdu. Şu anda 80'e yakın Türkiye çapında bayimiz bulunuyor. Fabrikamıza yaptığımız yatırımlar yerini buldu. Artık ilçemize hizmette bizlere kaynak üreten bir işletmemiz var. Halkımızın hizmetine sunmak amacıyla ilçemize 30 yeni hizmet aracı kazandırdık. Göreve geldiğim gün hemşehrilerime bir söz verdim. Hemşehrilerimize hizmet için ne araç gerekiyorsa alacağız dedik. Halkımız bizlere güvendi. Bizler onlara layık olmak için çalışıyoruz" dedi.

Mali veriler hakkında Niksarlı vatandaşlara bilgiler veren Belediye Başkanı Özdilek Özcan açıklamasını şöyle tamamladı.

"Şeffaf belediyecilik anlayışı ile belediyemiz mali verilerini siz saygıdeğer hemşehrilerim ile paylaşıyorum. Bizler görevi devraldığımız zaman belediyemizin toplam borcu 20 milyon 782 bin 889 TL idi. Bugün itibari ile de belediyemiz toplam borcu 30 milyon 491 bin 766 TL'dir. Yani üç yılda toplam 9 Milyon 708 Bin 880 TL borcumuz artmış. Bu borcu bizler 4 milyon olarak şekillenmesini bekliyorduk. Lakin 15 Temmuz işgal girişiminin ardından bizlere gelen kaynaklarda düştü. Bu hizmet ölçüsü değildir. Maddiyat ile hizmet ölçülmez. Bu rakamlara karşılık iki yılda Niksar'a yapmış olduğumuz hizmetler 78 milyon 513 bin 507 TL'dir. Rakamlar gösteriyor ki yapmış olduğumuz hizmetlere hamdolsun kaynak bulmuşuz" şeklinde konuştu.



(UY-Y-)



05.05.2017 12:37:45 TSI

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