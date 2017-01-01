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Başkan Özgüven: "Ereğli'nin sorunlarını bir bir çözüyoruz"

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:36
Başkan Özgüven: "Ereğli'nin sorunlarını bir bir çözüyoruz"
Başkan Özgüven: "Ereğli'nin sorunlarını bir bir çözüyoruz"

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi, ziyarete gelen vatandaşlar için cezaevi karşısına yeni tesisin yapımını sürdürüyor.
Ereğli Belediyesi, sosyal belediyeciliğin yanı sıra fiziki belediyecilik kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan Ereğli Belediye Başkanı Özkan Özgüven, hizmetlerin aralıksız devam ettiğini belirterek, "Ereğli'nin sorunlarını bir bir çözüyoruz. Cezaevinin karşısına yaptığımız bu güzel tesisle de ziyarete gelen aileler ihtiyaçlarını giderebilecekler. Buradaki sorunu halkımızdan gelen talep üzerinde değerlendirdik ve çözüme kavuşturuyoruz. Her gün birçok ziyaretçinin geldiği cezaevimiz çevresinde vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir yerin bulunmaması mağduriyet oluşturuyordu. Yaptığımız bu tesis ile hemşehrilerimizin mağduriyetini ortadan kaldırmış olacağız. Tesisin yapımı hızla devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda hizmete açacağız. Kafeteryanın ilçemize şimdiden hayırlı olmasını diliyorum" dedi.
(BG-AH-Y)

05.05.2017 12:44:45 TSI
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