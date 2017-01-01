ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / TOKAT HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Kaymakam Erdem Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

05 Mayıs 2017 Cuma, 12:37
Kaymakam Erdem Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti
Kaymakam Erdem Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti

(Fotoğraflı)

Hasan Ay
TOKAT (İHA) - Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem yatılı erkek Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.
Kaymakam Erdem ziyarette sınıfları gezerek öğrencilerin eğitim gördükleri yerleri, sosyal alanları, mutfak, kütüphane ve yatakhaneleri denetledi. İlçe Müftüsü Necmettin Saydan, 20 yıl aradan sonra ilk hafızların yetiştirildiğini ifade ederek, Kursta 29'u yatılı olmak üzere toplam 37 öğrenci kaldığını, 12 öğrenci ise hafızlık eğitimi aldığını belirtti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kur'an Kursları arası Kur'an'ı Güzel Okuma yarışmasında il birincisi olan Yusuf Şimşek adlı öğrenciye eşofman takımı hediye eden Kaymakam Erdem Kur'an Kursu öğrencileri ile birlikte akşam yemeği yedi.
Kaymakam Erdem ziyaret sırasında yaptığı açıklamada,"Kur'an kursumuzda bulunan öğrencilerimizin hepsi bize emanet. Dolayısıyla onların bir anlamda yaşam alanlarını hem denetledim hem de küçük bir ziyarette bulundum. Okullarından çıkıp burada Kur'an eğitimi alan öğrencilerimiz büyük bir fedakarlık yapıyor. Her iki eğitimlerini de inşallah başarıyla bitirecekler. Şu anki Kur'an Kursumuz fiziki olarak ihtiyaca cevap vermiyor. Bu nedenle ilçemize yakışan sosyal alanlarıyla, müştemilatıyla yeni bir kurs yapmak için Müftümüz ve öğretici arkadaşlarımızla görüştük. Yer çalışmalarını yapar yapmaz bunun da startını vermek istiyoruz. Fedakarca görev yapan hocalara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.
(HA-UY-Y-)

05.05.2017 12:46:13 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Niksar Belediye Başkanı Özcan:
YEREL

NİKSAR BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN:
Tokat'ta domates ekim sahası yüzde 30 oranında azaldı
YEREL

TOKAT'TA DOMATES EKİM SAHASI YÜZDE 30 ORANINDA AZALDI
Tokat merkezli tarihi eser operasyonu
YEREL

TOKAT MERKEZLİ TARİHİ ESER OPERASYONU
Yolcu minibüsü okulun bahçe duvarına çarptı: 5 yaralı
YEREL

YOLCU MİNİBÜSÜ OKULUN BAHÇE DUVARINA ÇARPTI: 5 YARALI
Park Vadi'nin tahsisi belediyeye yapıldı
YEREL

PARK VADİ'NİN TAHSİSİ BELEDİYEYE YAPILDI
Niksar'a huzur evi yapılması planlanıyor
YEREL

NİKSAR'A HUZUR EVİ YAPILMASI PLANLANIYOR
Niksar'da 'Çanakkale Buzdağının Ardı' oyunu sahnelendi
YEREL

NİKSAR'DA 'ÇANAKKALE BUZDAĞININ ARDI' OYUNU SAHNELENDİ
Tokat'ta balkondan düşen kişi öldü
YEREL

TOKAT'TA BALKONDAN DÜŞEN KİŞİ ÖLDÜ
Tokat'ta köylülerin sınır anlaşmazlığına çözüm arayışı
YEREL

TOKAT'TA KÖYLÜLERİN SINIR ANLAŞMAZLIĞINA ÇÖZÜM ARAYIŞI
Turhal'da yangın
YEREL

TURHAL'DA YANGIN
EN ÇOK OKUNANLAR
ABD ve Rusya arasında 'güzel' savaş!
DÜNYA

GÜZEL SAVAŞ!

 1
  • 2 Amerika'ya damgasını vurmuştu, çocukluk fotoğrafını paylaştı
  • 3 Mutfağa girdi
  • 4 İçerde'nin 'Minik'i bakın nereliymiş...