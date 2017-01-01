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Kaymakam Erdem Kur'an kursu öğrencilerini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Hasan Ay

TOKAT (İHA) - Reşadiye Kaymakamı Faruk Erdem yatılı erkek Kur'an kursunu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi.

Kaymakam Erdem ziyarette sınıfları gezerek öğrencilerin eğitim gördükleri yerleri, sosyal alanları, mutfak, kütüphane ve yatakhaneleri denetledi. İlçe Müftüsü Necmettin Saydan, 20 yıl aradan sonra ilk hafızların yetiştirildiğini ifade ederek, Kursta 29'u yatılı olmak üzere toplam 37 öğrenci kaldığını, 12 öğrenci ise hafızlık eğitimi aldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın düzenlemiş olduğu Kur'an Kursları arası Kur'an'ı Güzel Okuma yarışmasında il birincisi olan Yusuf Şimşek adlı öğrenciye eşofman takımı hediye eden Kaymakam Erdem Kur'an Kursu öğrencileri ile birlikte akşam yemeği yedi.

Kaymakam Erdem ziyaret sırasında yaptığı açıklamada,"Kur'an kursumuzda bulunan öğrencilerimizin hepsi bize emanet. Dolayısıyla onların bir anlamda yaşam alanlarını hem denetledim hem de küçük bir ziyarette bulundum. Okullarından çıkıp burada Kur'an eğitimi alan öğrencilerimiz büyük bir fedakarlık yapıyor. Her iki eğitimlerini de inşallah başarıyla bitirecekler. Şu anki Kur'an Kursumuz fiziki olarak ihtiyaca cevap vermiyor. Bu nedenle ilçemize yakışan sosyal alanlarıyla, müştemilatıyla yeni bir kurs yapmak için Müftümüz ve öğretici arkadaşlarımızla görüştük. Yer çalışmalarını yapar yapmaz bunun da startını vermek istiyoruz. Fedakarca görev yapan hocalara teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

(HA-UY-Y-)



05.05.2017 12:46:13 TSI

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