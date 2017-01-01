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Şehit Babası Safitürk'ten, Vali Peynircioğlu'na ziyaret

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:02
Şehit Babası Safitürk'ten, Vali Peynircioğlu'na ziyaret
Şehit Babası Safitürk'ten, Vali Peynircioğlu'na ziyaret

(Fotoğraflı)

NİĞDE (İHA) - Mardin'in Derik ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen hain saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Babası Asım Safitürk, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu'nu ziyaret etti.
Çukurkuyu'da Ömer Halisdemir'in mezar ziyaretinin ardından Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Babası Asım Safitürk, Niğde Valisi Ertan Peynircioğlu ile bir araya geldi.
Ziyarette Vali Peynircioğlu tarafından karşılanan Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Babası Asım Safitürk, konuşmasında oğluyla gurur duyduğunu dile getirerek "Oğlum vatanına ve milletine hizmet ederken hainler tarafından şehit edildi. Allah, vatanımıza ve milletimize zeval vermesin" diye konuştu.
Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün Babası Asım Safitürk'e başsağlığı dileyen Vali Peynircioğlu ise; "Aziz şehidimiz Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'e Allah'tan rahmet diliyorum. Kanları ile bu toprağı sulayan şehitlerimiz var oldukça, vatanımızın, milletimizin birliğine ve beraberliğine hiç kimse halel getiremeyecektir. Milletimizin birliği ve dirliği inşallah sonsuza kadar devam edecektir" dedi.
Valilik makamında gerçekleşen ziyarette Bor Kaymakamı Abdullah Küçük ve Sakarya Arifiye İlçe Kaymakamı Adem Yazıcı ve Ömer Halisdemir'in babası Hasan Hüseyin Halisdemir de katıldı.
(YE-TB-Y

05.05.2017 13:11:45 TSI
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