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Gazili çocuklar Spil'de buluştu

05 Mayıs 2017 Cuma, 13:52
Gazili çocuklar Spil'de buluştu
Gazili çocuklar Spil'de buluştu

(Fotoğraflı)

MANİSA (İHA) - Şehzadeler Belediyesi ve Şehzadeler Kaymakamlığı'nın Gazi İlkokulunda ortaklaşa düzenlediği 'Gazi Çocuk Üniversitesi' projesinde yer alan 150 öğrenci, Şehzadeler Belediyesinin Spil Dağı Milli Parkında düzenlediği Çocuk şenliğinde bir araya geldi. Çeşitli konser ve sahne etkinliklerinin düzenlendiği şenliğe katılan öğrenciler gönüllerince eğlendi.
Gazi İlkokulunun Gazi Çocuk Üniversite Projesinde eğitim gören 150 öğrenci velileri ile birlikte Şehzadeler Belediyesinin Spil Dağı Milli Parkında düzenlediği Çocuk Şenliğinde bir araya geldi. Düzenlenen etkinliğe Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Şehzadeler Kaymakamı Ebubekir Ermiş, öğrenciler, veliler ve proje öğretmenler katıldı.
Şehzadeler Belediyesi olarak Şehzadeler'de eğitimin kalitesinin yükselmesi için çalıştıklarını ifade eden Başkan Çelik, "Şehzadeler bizim büyük bir ailemiz, tarımıyla, ticaretiyle, turizmiyle bizim şehrimiz. Şehzadeler Belediyesi olarak, yatırım yapılması gereken nokta geleceğimizdir, eğitim ve öğretimidir dedik ve bu doğrultuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu noktada 3 tane sıfırdan okul yapılabilecek bir bütçeyi biz 65 mahallemizdeki okullarımızın iyileştirilmesi noktasında kullandık. Bizler elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz, öğretmenlerimiz yapmaya çalışıyor, hükümetimiz eğitim öğretim faaliyetlerini destekliyor. Bizim öğrencilik yıllarımızda kitap temin edebilmek bir çileydi. Artık hamdolsun ki çocuklarımızın ders zilinin çaldığı ilk gün, çocuklarımızın kitapları masalarının üzerinde hazır oluyor. Akıllı tahtalar ile tabletler ile eğitim sistemiz daha iyiye doğru gidiyor. Bu noktada önemli bir görev de değerli velilerimize düşüyor. Çünkü eğitim ailede başlar. Veliler duyarlı olursa, çocuğuna ehemmiyet gösterirse, öğretmen ve idare ile bir araya geldiğinde, öğrenci çok daha başarılıyor ve çok daha iyi yetişiyor. İşte bu noktada Gazi İlkokulumuzun velileri büyük bir teşekkürü hak ediyorlar. Bu şehrin bir evladı, bir belediye başkanı olarak, sizlerin çocuklarınıza böyle değer veriyor olmanız, onların eğitimi öğretimi ile yakından ilgilenmeleri beni ziyadesi ile mutlu ediyor" dedi.
Konuşmaların ardından sahneye çıkan Ahmetli İlçesi Gazi Ortaokulu Çocuk Korosunun seslendirdiği şarkılar ile coşan çocuklar, Hacivat Karagöz orta oyunu ile keyifli dakikalar yaşadı. Çocuk Şenliği programının sonunda Başkan Çelik öğrencilere satranç seti hediye etti.
(SC-Y)

05.05.2017 14:01:31 TSI
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