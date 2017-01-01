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Akşehir'de, engelli araçları için şarj istasyonu

05 Mayıs 2017 Cuma, 14:03
Akşehir'de, engelli araçları için şarj istasyonu
Akşehir'de, engelli araçları için şarj istasyonu

(Fotoğraflı)

Cemal Filiz
KONYA (İHA) - Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi, engelli vatandaşları topluma kazandırmak, onların yaşam şartlarını daha elverişli hale getirebilmek amacıyla 2 adet engelli araçları için şarj istasyonu kurdu.
Akşehir Belediyesi ve Nasreddin Hoca Türbesi önüne konuşlandırılan 2 adet şarj istasyonu, engelli vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. 1 şarj istasyonunda aynı anda 3 adet araç şarj edilebilirken, şarj istasyonlarındaki led ekranlardan da Akşehir'i tanıtan film ve belediye faaliyetleri ile ilgili görüntüler sunuluyor.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Akşehir Belediyesi olarak huzurlu ve güvenli bir toplum olabilmemiz için, engelli vatandaşlarımızın da toplumumuzun ayrılmaz birer parçası haline getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Engelli vatandaşlarımıza sahip çıkmak, onların sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak ve yaşamlarını kolaylaştırıcı önlemler almak adına yaptığımız çalışmalar kapsamında şehrimize biri belediye binamız, diğeri de Nasreddin Hoca Türbesi yanında olmak üzere 2 adet engelli araçları için şarj istasyonu kurduk. Bu istasyonlar şehrimizde yaşayan engelli vatandaşlarımıza hizmet verecek. Akülü engelli aracı kullanan engelli vatandaşlarımızın araçlarını rahatça şarj edebilecekleri bu istasyonlar, aynı zamanda vatandaşlara bu noktada şarj ünitesine bağlı ekrandan sesli ve görüntülü olarak Akşehirimiz ve belediyemiz faaliyetleri ile ilgili tanıtım filmleri izleme imkanı da sunuyor. Ayrıca Akşehir türkülerimizde yine bu ekranlardan dinlenebiliyor" dedi.
Akşehir Belediyesi olarak engelsiz vatandaşların yaşam koşullarını ve hayat standartlarını iyileştirmek amacıyla birçok hizmet ve proje yaptıklarına değinen Başkan Akkaya, "Devletimizin hedeflediği 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine engelli engelsiz tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarımız hep birlikte ulaşacağız. Engelli kardeşlerimizi hayata, üretime, ülkemizin gelişmesi noktasında ki projelerine kattıkça Allah'ın izniyle ülkemizi hiçbir güç durduramaz. Akşehir Belediyesi olarak engelli vatandaşlarımız için Selçuklu Anadolu lisesi yanındaki Engelsiz Yaşam Merkezimizi açarak engelli vatandaşlarımızın her türlü kültürel faaliyetlerini yapabilecekleri aynı zamanda da çeşitli yürüyüş ve spor imkanları yapabilecekleri bir tesise kavuşturduk. Yine kısa süre önce hizmete başlattığımız 'Engelsiz Taksi' projemiz ile; şehrimiz genelindeki engelli vatandaşlarımızın resmi kurumlardaki işlerinde yada hastaneye gitmek gibi sağlık hizmetlerinde evlerinden alınarak istedikleri yere gidip işlerini görebilme imkanlarını sağlıyoruz. Akşehirimizdeki birçok caddemize kazandırdığımız görme engelli vatandaşlar için kabartmalı kaldırımlar ile ilgili çalışmalarımız diğer cadde ve kaldırımlarda da devam ediyor. Yine zaman zaman engelli vatandaşlarımız için akülü engelli aracı ve tekerlekli sandalye dağıtımlarımız da devam ediyor. Engelli vatandaşlarımızın kendi kendine yetebilen onurlu ve başı dik vatandaşlar olarak yaşamalarını sağlamak, hepimizin en büyük hedefi olmalıdır. Akşehir Belediyesi olarak bu kapsamda engelli vatandaşlarımızın daha rahat yaşam sürebilmesi ve sosyal hayata daha rahat katılabilmeleri amacıyla yaptığımız çalışmalar ve projelerimiz artarak devam edecektir" diye konuştu.
(CF-AH-Y)

05.05.2017 14:11:21 TSI
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