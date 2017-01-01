Şaphane'de mantar yetiştiriciliği kursu
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Yunus Daşdemir
KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Şaphane Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından açılan 'mantar yetiştiriciliği' kursu sona erdi.
Kursa 38 kadın 45 erkek toplam 83 kursiyerin katıldığı belirtildi.
Düzenlenen sertifika törenine Kaymakam Oltan Bayraktar Belediye Başkanı Rasim Daşhan, Jandarma Komutani Hasan Aral, Emniyet Amiri Tayyar Arıkan, AK Parti İlçe Başkanı Murat Çakır vatandaşlar ve kursiyerler katıldı.
Şaphane Kaymakamı Oltan Bayraktar, yaptığı konuşmada "Girişimcilik ve ekonomik kalkınma hedefleri doğrultusunda kursa devam eden bütün kursiyerlerimizi tebrik ediyorum.Şaphane ekonomisine katkı için oldukça önemli olan bu kursumuza katılan kursiyerlerimizin bizlere başvurup devletin imkanlarıyla üretime başlayıp Şaphane ekonomisine katkı sağlaması ana hadefimizdir" dedi.
Şaphane Halk Eğitim Merkezi Müdürü Fuat Bayri, "Hayat Boyu Öğrenme faaliyetlerimizi ilçemizde çok geniş kitlelere ulaştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Katılım oranlarını yüzde ellilere taşıdık. Özellikle Mesleki Eğitim kurslarına vatandaşımızın yoğun ilgisi kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından bizleri çok memnun etmiştir. 2016-2017 eğitim-öğretim yılında kursiyer sayımız bin 600, ilçe nüfusumuzun 3 bin 200 olduğunu düşünürsek bu rakam bizler için çok önemlidir" diye konuştu.
Program sonunda kursiyerlere sertifikaları ve teşekkür belgeleri, protokol mensupları tarafından takdim edildi. (YD-EFE)
05.05.2017 14:59:25 TSI
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